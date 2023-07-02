الإثنين 03 تموز 2023
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أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك

أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك
أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك
تعد الصحة العقلية من الجوانب الأساسية لصحة الإنسان بصفة عامة، إذ تؤثر بشكل كبير على جودة حياته وقدرته على التعامل مع التحديات اليومية، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
ومن أجل الحفاظ على الصحة العقلية، تلعب عوامل مختلفة دورا حاسما، بما في ذلك التغذية السليمة والمتوازنة.
وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على الصحة العقلية، وفقا للدكتورة هانا بوريانوفا، عالمة أعصاب في جامعة بورنماوث البريطانية.
- السالمون والقاروص والسردين: الأسماك الدهنية -بما في ذلك السالمون والقاروص والسمك الأسود والسردين والأنشوفة- تكون غنية بـ"أوميغا 3"، الذي يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة ويقلل من خطر التدهور الإدراكي.
- البيض والبقوليات والخضراوات الورقية: عائلة الفيتامينات B المكونة من ثمانية فيتامينات، تلعب دورا مهما في صحة الدماغ. يتواجد هذا النوع من الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية والبيض والبقوليات والعدس.
- "النوتروبيك": تشهد بعض المواد والمكملات التي تعزز صحة الدماغ وتعرف بـ"النوتروبيك" اهتماما متزايدا؛ حيث وجدت دراسات أنها تساعد الأشخاص على مواجهة التحديات وحل المشاكل بشكل أسرع وزيادة إنتاجيتهم. ومن بين هذه المواد، نجد الكافيين، الذي يزيد اليقظة وسرعة أداء المهام العقلية الصعبة ويقلل الشعور بالتعب، إلى جانب الجنكو بيلوبا، التي تحتوي على مضادات أكسدة فريدة من نوعها، إضافة إلى الأشواغاندا والأوميغا 3.
 - زيت الزيتون والبروكلي والمكسرات: 
هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين E، الذي يلعب دورا محوريا في صحة الدماغ والوظائف العقلية وحماية الخلايات العصبية.
- الفواكه المجففة: تحتوي على نسبة مهمة من الحديد. ومن المعروف أن نقص الحديد يرتبط بالشعور بالتعب والإرهاق، لكنه قد يسهم أيضا في الشعور بالتشوش الذهني.
- الحبوب الكاملة: غنية بالألياف، التي يمكن أن تغذي البكتيريا المفيدة في أمعائنا، والتي بدورها يمكن أن تحسن صحتنا العقلية.
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