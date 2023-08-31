الأحد 03 أيلول 2023
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أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذنين

تعبيرية
تعبيرية

 اتضح علميا، أن الأذنين يمكن أن تخبرانا الكثير عن حالتنا الصحية، فشكل الأذنين وإفرازاتهما يمكن أن يكونان دليلا على وجود أمر يجب الانتباه إليه. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".

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حالات يمكن الكشف عنها من خلال ظهور أعراض معينة على الأذنين:


أمراض القلب

إذا كان عمرك أقل من 60 عاما، ولديك تجعد حول شحمة الأذنين، فقد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.


لا توجد إجابة محددة حول العلاقة بين تجاعيد الأذنين والنوبات القلبية، لكن بعض الأطباء يعتقدون، أن العملية الأساسية التي تسببها متشابهة.


تشير إحدى النظريات، إلى أن تجعد شحمة الأذنين يرتبط بفقدان الإيلاستين والألياف المرنة في الجلد، وهي العملية نفسها التي تدمر الأوعية الدموية.


في أغلب الأحيان، يمكن أن يكون تجعد الأذنين نتيجة للنوم عليها، لكن إذا كنت تعاني من ألم في الصدر أو ضيق في التنفس، فحدد موعدا مع الطبيب.


ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تشير المعاناة من طنين الأذنين إلى مشاكل في ضغط الدم.


وجدت الأبحاث، أن 44 بالمائة من الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذنين يعانون أيضا من ارتفاع ضغط الدم.


لا يكون ارتفاع ضغط الدم عادة العديد من الأعراض، لذا من المفيد إجراء فحص طنين الأذنين تحسبا لذلك.


العدوى الفطرية

قد تشير حكة الأذنين إلى وجود عدوى فطرية.
تنمو الفطريات وتنتشر في قناتي الأذنين.
قد ترى نقاطا صفراء أو سوداء وبقعا بيضاء في قناتي الأذنين.
وتشمل الأعراض الأخرى ما يأتي: آلام الأذنين، وتقشر الجلد حول قناتي الأذنين، والصداع، وطنين الأذنين، وفقدان السمع.
من غير المرجح، أن تختفي عدوى الأذنين الفطرية من دون علاج.


سرطان الثدي

شمع الأذنين ذو الملمس الرطب واللزج ليس طبيعيا.
تشير بعض الدراسات، إلى أن الشمع الرطب قد يكون علامة على حدوث طفرة في الجين ABCC11، مما قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي .
من المهم أن تتذكر، أن وجود شمع الأذنين الرطب لا يعني أن المرأة معرضة للإصابة بسرطان الثدي، لكن هذا مجرد عامل واحد يزيد من خطر الإصابة.


مرض في الكلى

الأذنان اللتان تحتويان على عدد قليل من الزوائد الجلدية، قد تشيران إلى وجود مرض في الكلى.


وتشير دراسة أجرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى أن هذا هو الحال خاصة بالنسبة للأطفال حديثي الولادة.


وقد اقترح العلماء، أن السبب في ذلك هو أن تطور القناة الكلوية والأذنين أثناء وجودهما في الرحم يحدث في الوقت نفسه.


لذلك، فإن أي نوع من الاضطرابات أو الحوادث خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي إلى خلل في الكلى والأذنين بطريقة ما.

 

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