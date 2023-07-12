الخميس 13 تموز 2023
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أغذية تشعرك بالبهجة خلال الصيف

أغذية تشعرك بالبهجة خلال الصيف
أغذية تشعرك بالبهجة خلال الصيف
كلما ازدادت درجة حرار الصيف يزداد بحث الناس عن المشروبات والمأكولات التي تبعد عنهم إحساس الحر، وتشعرهم بالانتعاش والبهجة معا، ورغم سخونة هذا الفصل إلا أنه يحنو على الإنسان بكمية كبيرة من هذه الأغذية. بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
وتتميز فواكه وخضراوات الصيف باحتوائها على كمية كبيرة من المياه التي ترطب جسم الإنسان، وتعوض المياه الضائعة في العرق، وكذلك الألياف والفيتامينات التي تنشط الجهازين العصبي والهضمي.
ويقدم اختصاصيو تغذية قائمة بهذه الأغذية، والطريقة الأصح في تناولها، وكمياتها، ليمر الصيف أكثر أمنا وصحة ولطفا على الناس، حتى لو كان أكثر حرا.
المياه بالليمون
اختصاصي التغذية، بهاء ناجي، ينصح بالاهتمام بشكل خاص وأساسي بالإكثار من شرب المياه، منبها إلى أنه إن "كنا في الشتاء نحتاج لشرب لترين من المياه يوميا، فإنه في الصيف نحتاج إلى 3؛ لنحافظ على حيوية الجسم ودرجة حرارته".
ويفضل ناجي، إضافة الليمون للماء؛ كون الليمون في فترة الصيف يحسن كفاءة الجلد الذي يكون معرضا دائما لأشعة الشمس، فيحميه من الأمراض الجلدية كالتشققات والأورام.
هناك فواكه أيضا تساعد في زيادة نسبة المياه التي نتناولها بطريقة غير مباشرة، وترطب الجسم، بجانب احتوائها على فيتامينات كثيرة، مثل البطيخ والشمام والتين الشوكي، كما يقول خبير التغذية.
من أصدقاء الصيف في الأغذية أيضا البرتقال الصيفي والكيوي، يواصل ناجي؛ لاحتوائهما على فيتامين C.
أطباق تقتل الحزن
وعن كمية أكل الفواكه المطلوب تناولها يوميا، يقدرها ناجي بأنه، "إذا كان الشخص ليس مصابا بالسكري فيمكنه تناول ما بين 1000 و1500 غراما باليوم، أما إذا كان مصابا بالسكري فلا يمكنه تجاوز نصف الكيلو،"، مؤكدا تفضيله أكل الفواكه وليس عصرها؛ للاستفادة من الألياف في تحسين الجهاز الهضمي وامتصاص السكريات في الجسم.
المثلجات.. تزيد إحساس الحر
تضيف اختصاصية التغذية جيرمين عاطف، على ما سبق، أنواعا أخرى من الأغذية الصديقة للإنسان في الصيف، منها الخيار، الموز، الحليب، الزبادي، الشاي الأخضر والأسود، مشروبات الأعشاب، السمسم، الرمان "لما تحتويه من ألياف وفيتامينات".
وتتفق جيرمين عاطف مع بهاء ناجي، في تفضيل أكل الفواكه وليس عصرها؛ للاسفادة من الألياف، وتنصح بشرب المياه بانتظام، على ألا يكون مثلجا.
وفيما يخص الأغذية المثلجة عموما، تحذر اختصاصية التغذية من كثرة تناول الآيس كريم والمشروبات المثلجة والمشروبات الغازية، "لأنها تزيد الإحساس بالحر".
آرمين فولف

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