أغرب قضايا الخلع.. زوج أمام المحكمة: زوجتي خدعتني بلون عينيها

وقفت زوجة أمام قاضي محكمة أسرة مدينة نصر المصرية تبكي بعد تعدي زوجها عليها وطردها لانخداعه بلون عينيها، مطالبة بالتفريق بينها وبينه لاستحالة العيش معه.

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برر الزوج تعديه على زوجه وطردها، خلال الجلسة، بأنها خدعته، إذ ظل يبحث عن فتاة ذات عينين خضراوين من أجل أن يورثهما لأبنائه، لكنه فوجئ بعد الزواج بأن زوجته تستعمل عدسات لاصقة، وأن لون عينيها الطبيعي بني، قائلًا: فضلت مستني أم العيون الخضر وطلعت بتضحك عليا ومركبة لينسز ولون عيونها بني.



ومن جانبها، قالت المحامية نهى الجندي، دفاع الزوجة، إنها أقامت دعوى خلع بعد تعديه عليها، وطالبت التفرقة بينهما لوقوع الضرر، وأنه تزوجها من أجل إنجاب أطفال يشبهون لون عينيها، وقضت المحكمة بالخلع. وكالات

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