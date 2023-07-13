أغلى طبق بطاطا مقلية في العالم يدخل غينيس.. والسعر خيالي

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تعتبر البطاطس المقلية من الأطعمة الذي لا يختلف عليه الأذواق، إذ يتم وضع الكاتشب والمايونيز معها كصوص، لكن ما فعله هذا الشيف أمر لا يخطر على ذهنك.قدم شيف في مدينة نيويورك، طبق بطاطس مقلية يصل قيمته 200 دولار أمريكي، ليكون من ضمن أغنى طبق بطاطس في العالم، بحسب ما ذكٌر في صحيفة Independent البريطانية.يتواجد المطعم في حي شهير في مدينة نيويورك الأمريكية، إذ كان يعتاد الشيف على تقديم البطاطس بالطريقة التقليدية المعتادة، لكنه قرر أن يبتكر طريقة جديدة لتحضيرها.قام الشيف بتحضير البطاطس المقلية، مع وضع كميات وفيرة من الزبدة والذهب الصالح للطعام، بالإضافة إلى تقديم البطاطس المقلية على طبق مصنوع من الكريستال.استطاع طبق البطاطس المقلية أن يدخل موسوعة غينيس، كأغلى طبق بطاطس في العالم، بسبب سعره الذي يصل إلى 200 دولار، يتواجد في القائمة أغلى شطيرة برجر تصل إلى 295 دولار، بالإضافة إلى الآيس كريم الذي يباع مقابل 1000 دولار.كشف الشيف عن أسراره الخاصة لتحضير البطاطس، فهو يفضل استخدام النوع الطازج وليس المجمد، حتى تكون نكهتها قوية، كما أنه يقوم بتقطيعها بالشكل المعتاد والمناسب للتقديم.يفضل سلق البطاطس قبل قليها، لكنه لا يعرضها للتسوية الكاملة فقط يضعها لدقائق، ثم تصفى جيدًا من الماء، أوضح الشيف سر من أسرار المهنة، من خلال إضافة خل الشمبانيا الفرنسي على البطاطس.عند إضافة الخل الفرنسي، يضيف للبطاطس نكهة خاصة وقوية، لتكون مزيج بين الطعام الحلو والحادق معًا، ستشعر به عند القطمة الأولى من تناول البطاطس.الخطوة الثانية، يقوم بطهي البطاطس في دهن الأوز، الذي يشتريه خصيصًا من جنوب غرب فرنسا، الذي يعتبر من أشهر المناطق التي تقدم دهن الأوز، إذ يعتاد على استخدامه للحصول على قرمشة لا تقاوم للبطاطس.كشف الشيف عن طريقته الخاصة لتحضير صوص الجبن، من خلال وضع كمية وفيرة من الزبدة حتى الذوبان، بالإضافة إلى وضع الدقيق مع الكريمة، لكنه لا يستخدم الجبن في الخليط نهائيا، فقط ستحصل على نكهة ولون الزبدة.