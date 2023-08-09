أفضل طبق بامية.. المطبخ الحلبي يفوز ويثير غضب الأتراك

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تناول مهرجان سليم باشا التقليدي، الذي نُظم بواسطة بلدية سيلفري التابعة لحزب الشعب الجمهوري، العديد من الفعاليات التي تعزز الزراعة المحلية في المنطقة. من بين هذه الفعاليات، جاءت “مسابقة أفضل طبق بامية”، حيث قدم المشاركون أطباقًا مميزة من مطابخ مختلفة.أعلنت لجنة التحكيم فوز شاب بجائزة الأولى لطبق “محشي بالبامية”، وجاء الرز بالبامية في المركز الثاني، بينما حصلت “الكفتة الحلبية بالبامية” على المركز الثالث، هذه النتائج أثارت استياء السكان المحليين بسبب عدم معرفتهم بأسماء المشاركين، مما أدى إلى انتشار شائعة سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بفوز “سوريين” في المسابقة.واستجابت بلدية سيلفري لهذه الشائعات من خلال بيان رسمي نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أكدت البلدية أن الفائزين هم أتراك وليسوا سوريين، وذكرت أسماء الفائزين الثلاثة: “ألبر تميز” الفائز بالمركز الأول، “إنيسة توري” الفائزة بالمركز الثاني، و”مريم أوزديمير” الفائزة بالمركز الثالث.كما قام مسؤول في بلدية سيلفري بتوضيح أن الأطباق الفائزة تأتي من مطابخ مختلفة، وأن المشارك الفائز بالمركز الثالث هو من مدينة غازي عنتاب، وأشار إلى أن “الكفتة الحلبية بالبامية” هي جزء من المطبخ العنتابي. -وكالات