الخميس 16 تشرين الثاني 2023
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أفيخاي أدرعي يستعين بـ "المثلث الأحمر" وأغنية "الحشد الشعبي" (فيديو)

أدرعي
أدرعي

تصدّر شعار أو رمز "المثلث الأحمر" المقلوب وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، للإشارة إلى الرمز الذي تستخدمه حركة "حماس" في مقاطع الفيديو التي تنشرها حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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واستخدم المواطنون العرب رمز أيقونة "المثلث الأحمر" المقلوب للتعبير عن دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وسائل التواصل الاجتماعي، وللتهرب من سياساتها الداعمة لإسرائيل والتي تحظر أو تقيد وصول أي منشور حول "حماس" أو فلسطين.

لكن الملفت أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد استعان في آخر فيديو نشره على صفحته الرسمية في "إكس"، بـ"المثلث الأحمر" أيضا، للإشارة إلى الأهداف التي دمرها الجيش الإسرائيلي.


الأكثر إثارة أن أدرعي استخدم أغنية (أوبريت) عراقية في الفيديو تحمل اسم "إحنا العيالة... حشد الخيالة"، وتظهر فيها صور قادة للحشد الشعبي في العراق.


ورد الكثيرون في التعليقات على منشور أدرعي مؤكدين أن "المثلث الأحمر" هو ماركة مسجلة لحركة "حماس".


ونشر حساب آخر صورة علّق عليها قائلا: " تعريف المثلث الأحمر بالعصر الحديث"، تظهر ما يمكن وصفه بتاريخ المثلث الأحمر الذي بدأ بأداة صيد يستخدمها الأطفال معروفة في العالم العربي باسم (العقلة - النقيفة - شديدة - معلاق) لتصل إلى جزء من علم فلسطين.
 

ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. -سبوتنيك

 

 

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