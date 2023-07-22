السبت 22 تموز 2023
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أقنعة الوجه.. أحدث صيحات الموضة في الصين مع ارتفاع درجات الحرارة

اقنعة الوجه
أقنعة الوجه
أصبح قناع الوجه الذي يُطلق عليه اسم "facekini"، أكثر صيحات الموضة انتشاراً في وسط مدينة بكين، الصين، حيث حطمت درجات الحرارة المرتفعة الأرقام القياسية.اضافة اعلان

مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض أجزاء البلاد، أخذ السكان والزائرون في حمل المراوح وتغطية أجسادهم بالكامل لتجنب الحصول الحروق بسبب درجات الحرارة المرتفعة. حتى أن بعض القبعات بها مراوح مدمجة.

أصبحت أزياد Facekinis أو أقنعة الوجه الكاملة ذات الثقوب لعيني وأنف مرتديها وأكمام لتغطية الذراعين، بالإضافة إلى القبعات ذات الحواف العريضة والسترات الخفيفة الوزن المصنوعة من القماش المقاوم للأشعة فوق البنفسجية شائعة بشكل خاص.

يأتي ذلك الانتشار وسط تفضيل العديد من المستهلكات في شرق آسيا البشرة الفاتحة، كما أن منتجات الحماية من أشعة الشمس تحظى بشعبية في البلدان المجاورة مثل كوريا الجنوبية.

وقالت إحدى مستخدمات هذا الزي"القلق الرئيسي الذي يساورني هو الإصابة بأمراض جلدية أو حروق من الشمس".

ظهرت أقنعة الوجه هذه في عدة أشكال وألوان لتناسب ذوق كل امرأة، حيث يمكنك أن تجدها باللون الأبيض أو بألوان متعددة، كما أن بعضها يناسب البحر بينما يناسب البعض الآخر الملابس العادية.


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