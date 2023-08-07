الإثنين 07 آب 2023
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أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة

الأسطول البحري
أسطول البحري
صدر تصنيف جديد يرتب أقوى الأساطيل الحربية البحرية حول العالم خلال العام الجاري 2023، تبعا لمعايير محددة.

وإن كانت المواقع الثلاثة الأولى متوقعة، فقد كانت الدولة التي حل سلاحها البحري رابعا مفاجأة.اضافة اعلان
وأصدر التصنيف "الدليل العالمي للسفن الحربية العسكرية الحديثة"، الذي يملك موقعا الإنترنت يقول فيه إن مهمته هي تقديم رصد شامل لنقاط القوة ونقاط الضعف للأساطيل الحربية حول العالم.

ويغطي التصنيف 36 دولة حول العالم، وفقما يظهر الموقع الخاص بالدليل.
ويعتمد التصنيف على عناصر عدة منها: عدد القطع الحربية، والغواصات، وعمر الأساطيل، والدعم اللوجستي، والقدرات الدفاعية.

قائمة الدول المتصدرة

المرتبة الأولى: الولايات المتحدة

حصلت الولايات المتحدة على 323.9 نقطة في التصنيف الجديد وهي أعلى حصيلة من النقاط، وذلك نظرا لامتلاكها مزيجا واسعا من القطع البحرية والغواصات، فهناك 243 وحدة بحرية نشطة تشمل11 حاملة للطائرات و68 غواصة و70 مدمرة وغيرها من القطع الحربية.

وتتميز القطع البحرية بأنها عمرها شاب إذ تبلغ في المتوسط 23.3 عاما.

المرتبة الثانية: الصين


إن الصين تمثل القوة البحرية الصاعدة، مع أكبر أسطول يضم 425 وحدة نشطة حتى أغسطس 2023، وفيها 3 حاملات طائرات،و72 غواصة و48 مدمرة، و 71 طرادا.
وأسطولها أصغر عمرا من نظيره الأميركي، إذ يبلغ متوسط عمر قطعه البحرية 13.8 عاما، وحصلت الصين على 318.9 نقطة.

المرتبة الثالثة: روسيا

تملك روسيا 265 وحدة نشطة في سلاحها البحري حتى مارس 2023، لكن المشكلة لديها أن الكثير من قطعها الحربية أصبحت قديمة.

وتحوز روسيا حاملة طائرات واحدة هي كوزنتسوف، ولديها أيضا فرقاطة واحدة و83 فريقطة (سفينة سريعة أصغر من الفرقاطة)، و27 سفينة دورية بحرية.ويبلغ عمر القطع البحرية الروسية في المتوسط 30 عاما، لكن التقرير لاحظ أن روسيا تسعى لتحديث أسطولها البحري إذ هناك طلبيات تشمل 82 قطعة بحرية جديدة، وحصلت روسيا على 242.3 نقطة.

المرتبة الرابعة: إندونيسيا

كان لافتا أن تحصل إندونيسيا على المرتبة الرابعة بواقع 137.7 نقطة، مع وجود 243 وحدة بحرية في الخدمة حتى يوليو 202.
وتمتلك هذه الدولة الآسيوية 4 غواصات و7 فرقاطات و25 فريقطة، و9 سفن مضادة للألغام البحرية، و 168 قطعة دورية بحرية.

ويبلغ متوسط عمر هذه القطع البحرية 21.8 عاما.

المرتبة الخامسة: كوريا الجنوبية

المرتبة السادسة: اليابان

المرتبة السابعة: الهند

المرتبة الثامنة: فرنسا

المرتبة التاسعة: بريطانيا

المرتبة العاشرة: تركيا
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