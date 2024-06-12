أكبر الحجاج سنا.. جزائرية بعمر 130 عاما تصل السعودية- (فيديو)

وصلت إلى السعودية، أمس الثلاثاء، الجزائرية سارهودا ستيتي، التي تعد أكبر الحجاج سنا في هذا العام، بعمر 130 عامًا.



وحظيت سارهودا باستقبال حافل لدى وصولها على كرسي متحرك إلى أحد مطارات المملكة قادمة من الجزائر، بحسب ما أفادت به قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

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وعبر مقطع فيديو، وثقت القناة، على حسابها بمنصة “إكس”، قيام أحد المسؤولين السعوديين باستقبال سارهودا بحفاوة لافتة، حيث تبادل معها كلمات الترحيب، وأهداها إكليل من الورود.



فيما قالت سارهودا: “الله يحمي السعودية وأولادها”.



وتبدأ مناسك الحج هذا العام يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق اليوم الثامن من شهر ذي الحجة؛ حيث يقضي الحجاج “يوم التروية” في مشعر منى.

وصول الحاجة الجزائرية "سارهودا ستيتي" بعمر 130 عامًا أكبر الحجاج سنًا هذا العام.

pic.twitter.com/op90bf4oMv — هاشتاق السعودية (@HashKSA) June 11, 2024

وفي 21 مايو/أيار الماضي، وصلت وصول أول رحلة لحجاج هذا العام إلى المملكة، فيما أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى يوم الأربعاء الماضي، وفق إحصائيات أولية.



يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.



وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.-(الأناضول)