أكثر 20 مقطع فيديو يوتيوب مشاهدة في التاريخ

جذاب أم تعليمي؟





بينما سيطرت مقاطع الفيديو الموسيقية التجارية في السابق على تصنيفات مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على يوتيوب، فقد واجهت مؤخرا منافسة شديدة من مصدر غير متوقع، أغاني الأطفال ومقاطع الفيديو التعليمية للأطفال.في عام 2016، تم إطلاق الفيديو الشهير (Baby Shark)، بواسطة العلامة التجارية الكورية للتعليم (Pinkfong)، وأصبح أول فيديو موسيقي على الإطلاق يتجاوز 10 مليارات مشاهدة في يناير/كانون الثاني 2021.تقدم 9 من أفضل 20 مقطع فيديو على يوتيوب الأكثر مشاهدة اليوم محتوى موجها للأطفال.مع إجمالي 13 مليار مشاهدة اليوم، تجاوز "Baby Shark" الفيديو الموسيقي "Despacito" للويس فونسي (كان سابقا أكثر فيديو يوتيوب مشاهدة) بحوالي 5 مليارات مشاهدة.وتوجد مقاطع فيديو موسيقية أخرى شائعة تركز على الأطفال منها (Johny Johny Yes Papa) وأغنية (Bath Song) و(Shape of You)، و(See You Again).بينما يعزو الكثيرون شعبية مقاطع الفيديو التي تركز على الأطفال إلى الكلمات المتكررة، أو أغاني الأطفال المألوفة، أو الموسيقى الجذابة التي لا يمكن أن تخرج من رأسك، فإن الأبحاث تشير إلى خلاف ذلك.وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث أن يوتيوب يلعب دورا رئيسيا في توفير المحتوى للأطفال.حيث إن 81% من آباء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أقل يسمحون لأطفالهم بمشاهدة يوتيوب، مع استخدام 35% من هؤلاء الأطفال للمنصة بانتظام.وقد أصبح هذا عملا مربحا أيضًا، ففي عام 2021، تم الاستحواذ على الشركة التي تقف وراء Cocomelon وقنوات الأطفال الشهيرة الأخرى بحوالي 3 مليارات دولار.إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد نرى المزيد من المحتوى الذي يركز على الأطفال يتسلق قائمة أفضل 20 في المستقبل أيضا.وفقا لبيانات "visualcapitalist" تضم قائمة أكثر 20 مقطع فيديو يوتيوب مشاهدة ما يلي:Baby Shark Dance - نحو 13 مليار مشاهدةDespacito - نحو 8.2 مليار مشاهدةJohny Johny Yes Papa - نحو 6.7 مليار مشاهدةBath Song - نحو 6.3 مليار مشاهدةShape of You - نحو 6 مليارات مشاهدةSee You Again - نحو 5.9 مليار مشاهدةWheels on the Bus - نحو 5.4 مليار مشاهدةPhonics Song with TWO Words - نحو 5.4 مليار مشاهدةUptown Funk - نحو 4.9 مليار مشاهدةLearning Colors - Colorful Eggs on a Farm - نحو 4.9 مليار مشاهدةGangnam Style - نحو 4.8 مليار مشاهدةMasha and The Bear - Episode 17 - نحو 4.5 مليار مشاهدةDame Tu Cosita - نحو 4.4 مليار مشاهدةAxel F - نحو 3.9 مليار مشاهدةSugar - نحو 3.9 مليار مشاهدةRoar - نحو 3.8 مليار مشاهدةCounting Stars - نحو 3.8 مليار مشاهدةBaa Baa Black Sheep - نحو 3.7 مليار مشاهدةSorry - نحو 3.6 مليار مشاهدةWaka Waka (This Time for Africa) - نحو 3.6 مليار مشاهدة. -وكالات