أكثر 20 مقطع فيديو يوتيوب مشاهدة في التاريخ

بينما سيطرت مقاطع الفيديو الموسيقية التجارية في السابق على تصنيفات مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على يوتيوب، فقد واجهت مؤخرا منافسة شديدة من مصدر غير متوقع، أغاني الأطفال ومقاطع الفيديو التعليمية للأطفال.
في عام 2016، تم إطلاق الفيديو الشهير (Baby Shark)، بواسطة العلامة التجارية الكورية للتعليم (Pinkfong)، وأصبح أول فيديو موسيقي على الإطلاق يتجاوز 10 مليارات مشاهدة في يناير/كانون الثاني 2021.
تقدم 9 من أفضل 20 مقطع فيديو على يوتيوب الأكثر مشاهدة اليوم محتوى موجها للأطفال.
مع إجمالي 13 مليار مشاهدة اليوم، تجاوز "Baby Shark" الفيديو الموسيقي "Despacito" للويس فونسي (كان سابقا أكثر فيديو يوتيوب مشاهدة) بحوالي 5 مليارات مشاهدة.
وتوجد مقاطع فيديو موسيقية أخرى شائعة تركز على الأطفال منها (Johny Johny Yes Papa) وأغنية (Bath Song) و(Shape of You)، و(See You Again).
جذاب أم تعليمي؟
بينما يعزو الكثيرون شعبية مقاطع الفيديو التي تركز على الأطفال إلى الكلمات المتكررة، أو أغاني الأطفال المألوفة، أو الموسيقى الجذابة التي لا يمكن أن تخرج من رأسك، فإن الأبحاث تشير إلى خلاف ذلك.
وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث أن يوتيوب يلعب دورا رئيسيا في توفير المحتوى للأطفال.
حيث إن 81% من آباء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 11 عاما أو أقل يسمحون لأطفالهم بمشاهدة يوتيوب، مع استخدام 35% من هؤلاء الأطفال للمنصة بانتظام.
وقد أصبح هذا عملا مربحا أيضًا، ففي عام 2021، تم الاستحواذ على الشركة التي تقف وراء Cocomelon وقنوات الأطفال الشهيرة الأخرى بحوالي 3 مليارات دولار.
إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد نرى المزيد من المحتوى الذي يركز على الأطفال يتسلق قائمة أفضل 20 في المستقبل أيضا.
وفقا لبيانات "visualcapitalist" تضم قائمة أكثر 20 مقطع فيديو يوتيوب مشاهدة ما يلي:
Baby Shark Dance - نحو 13 مليار مشاهدة
Despacito - نحو 8.2 مليار مشاهدة
Johny Johny Yes Papa - نحو 6.7 مليار مشاهدة
Bath Song - نحو 6.3 مليار مشاهدة
Shape of You - نحو 6 مليارات مشاهدة
See You Again - نحو 5.9 مليار مشاهدة
Wheels on the Bus - نحو 5.4 مليار مشاهدة
Phonics Song with TWO Words - نحو 5.4 مليار مشاهدة
Uptown Funk - نحو 4.9 مليار مشاهدة
Learning Colors - Colorful Eggs on a Farm - نحو 4.9 مليار مشاهدة
Gangnam Style - نحو 4.8 مليار مشاهدة
Masha and The Bear - Episode 17 - نحو 4.5 مليار مشاهدة
Dame Tu Cosita - نحو 4.4 مليار مشاهدة
Axel F - نحو 3.9 مليار مشاهدة
Sugar - نحو 3.9 مليار مشاهدة
Roar - نحو 3.8 مليار مشاهدة
Counting Stars - نحو 3.8 مليار مشاهدة
Baa Baa Black Sheep - نحو 3.7 مليار مشاهدة
Sorry - نحو 3.6 مليار مشاهدة
Waka Waka (This Time for Africa) - نحو 3.6 مليار مشاهدة. -وكالات
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