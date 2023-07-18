الثلاثاء 18 تموز 2023
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ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة

ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة
ألعاب الطاولة وتأثيرها على الأطفال.. دراسة تكشف مفاجأة
 توصلت دراسة جديدة إلى أن ألعاب الطاولة، التي تعتمد على الأرقام مثل مونوبولي والسلم والثعبان والدومينو، يمكن أن تساعد على تحسين القدرات الرياضية للأطفال الصغار.اضافة اعلان
وشجع باحثون في تشيلي على إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة كيف يمكن لهذه الأنواع من الألعاب أن تعزز المهارات التنموية الأخرى، وفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية Early Years.
الرياضيات والمهارات
أظهرت الدراسات السابقة الفوائد التي تعود على الأطفال من ممارسة الألعاب من حيث تعزيز المهارات الاجتماعية والقراءة ومحو الأمية. ومؤخراً، عكف باحثون من جامعة Pontificia Universidad Católica في تشيلي على دراسة كيفية تأثير ألعاب الطاولة على قدرات الطفل في الرياضيات.
واختار الباحثون ألعاب الطاولة، على وجه التحديد، لأنها تستند إلى القواعد، وتؤثر الحركات والتغييرات في موضع القطع على اللوحة على طريقة اللعب الإجمالية. على هذا النحو، فإنها تندرج في فئة الألعاب الخاصة، والتي تختلف عن ألعاب المهارة والحركة.
من 3 إلى 9 سنوات
كما راجع الباحثون 19 دراسة، نشرت منذ العام 2000 فصاعداً، شملت أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 9 سنوات. وركزت جميع الدراسات باستثناء واحدة على تأثيرات ألعاب الطاولة على القدرة العددية والمعرفة الرياضية. فيما تم استبعاد الدراسات التي قيمت الألعاب الرقمية أو المادية.
الكفاءة الأساسية وفهم الأرقام
وتم تجميع الأطفال، وفقاً لما إذا كانوا يلعبون لعبة لوحية تركز على المهارات الحسابية (مجموعة التدخل) أو تلك التي لم تلعبها (المجموعة الضابطة). وتم تقييم أداء الرياضيات قبل وبعد جلسات التدخل. ثم صنف الباحثون الأطفال حسب قدراتهم الرياضية، من الكفاءة الأساسية للأرقام (تحديد الأرقام وتسميتها) وفهم الأرقام الأساسية (فهم كميات الأرقام، على سبيل المثال، 9 أكبر من 3) إلى فهم أكثر تقدماً للأرقام (الجمع والطرح).
فتوصل الباحثون إلى أن 32 % من الأطفال -ما يقرب من الثلث- في مجموعة التدخل أظهروا تحسناً ملحوظاً في أداء الرياضيات الأساسي والمتقدم مقارنة بأولئك في المجموعة الضابطة.
مهارات النمو والمعرفة
ويقول الباحثون إن نتائج دراستهم توضح أنه يمكن استخدام ألعاب الطاولة لتحسين مهارات الطفل الأساسية والمعقدة في الرياضيات، مع إمكانية التأثير بشكل إيجابي على مهارات النمو الأخرى.
كما أوضح خايمي بالاداريس، الباحث الرئيسي في الدراسة، أنه "يجب تصميم الدراسات المستقبلية لاستكشاف التأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الألعاب على المهارات المعرفية والتنموية الأخرى".-(العربية نت)
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