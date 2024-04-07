الأحد 07 نيسان 2024
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"ألف نون" على أعتاب "غينيس" بأكبر جدارية فسيفساء من الرخام الصناعي

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المهندس أكرم أسماعيل

يقف المهندس أكرم أسماعيل، المدير العام لشركة "ألف نون" على أعتاب موسوة "غينيس" للأرقام القياسية، بالسعي لتدشين  أكبر جدارية فسيفساء بالعالم من الرخام الصناعي، حيث راسل الموسوعة العالمية للأرقام القياسية "جينيس"، لتحديد أطوال الجدارية التي يشارك فيها نخبة من الرساميين التشكيليين العرب والقاريين والعالميين.

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وحول الجدارية الأكبر بالعالم التي تنشد شركة "ألف نون" تدشينها على أرض السعودية، يقول المهندس: " جاءتني الفكرة وأنا أرى مدى تأثير منتوجات الشركة من الرخام الصناعي في المملكة العربية السعودية، وأردت أن هذا التأثير في تمتين العلاقة والثقة مع المستهلك، فجائتني فكرة اللوحة، التي لن أكشف عن محتواها إلا بعد إنجازها، حيث باشرنا في الترتيبات اللازمة لانجازها على أرض الواقع، وراسلنا الشركة العالمية لتوثيق الأرقام القياسية "غينيس"، سعيا للحصول على الموصفات والأطوال المطلوبة، وتواصلنا مع نخبة من الفنانيين المتخصصين العرب والأجانب، ومنهم  عدد من الرسامين الأردنيين، وسنباشر في إنجاز الجدارية بعد حصولنا على القياسات والاحجام المطلوبة وتأكدنا من امكانية القيام بها، وأقول للأهل في جميع مناطق المملكة السعودية، انتظروا المفاجأة الكبرى السارة من شركة " ألف نون".


وعن الشركة واستثماراتها في المملكة العربية السعودية، رد أسماعيل : " هي شركة استثمارية وطنية تأسست في الممكلة العربية السعودية في عام 2002م لتكون مؤسسة رائدة في مجال الرخام الصناعي والجرانيت، وتملك الشركة علامة تجارية مسجلة لمنتجاتها "أكريليكو- ACRYLICO –، و تقوم الشركة بإنتاج أسطح الرخام الصناعي الصلبة المتميزة والعصرية صديقة البيئة، ولها فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة السعودية، ونفذت الشركة مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية، وتدريب الكوادرالأردنية و السعودية للإرتقاء بخبراتهم وتنمية قدارتهم الإدارية والتقنية، واتخذت الشركة من مدينة جدة-المدينة الصناعية الثانية-، المقر الرئيسي والإدارة العامة للشركة في المملكة العربية السعودية ".


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