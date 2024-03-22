الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا تسمح بالماريغوانا والحشيش

231 - 2024-03-22T175659.420
مسيرة في ألمانيا تطالب بالسماح بالحشيش (أرشيفية)
صوت مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ)، الجمعة، لصالح تقنين نبات القنب، الذي يُستخرج منه الماريغوانا والحشيش، للاستخدام الترفيهي المحدود، بداية من 1 أبريل/نيسان المقبل، على الرغم من تحذيرات المعارضة والسلطات الطبية.اضافة اعلان


وتنص القواعد الجديدة على أنه يمكن للبالغين حيازة كميات صغيرة للاستخدام الشخصي، لكن يظل المخدر محظورا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وفي المجمل، صوت 407 نواب ألمان لصالح التشريع الجديد، وصوت 226 نائبا ضده وامتنع 4 نواب عن التصويت. ويأتي إقرار مشروع القانون في أعقاب نقاش وطني مثير للجدل حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الوصول إلى المخدر.

وهذه الخطوة تجعل ألمانيا الدولة الثالثة في أوروبا – بعد مالطا ولوكسمبورغ – التي تقنن استخدام هذا المخدر لأغراض ترفيهية، مما يزيل القنب من القائمة الرسمية للمواد المحظورة.

وتحظر هولندا حيازة المخدرات لكن بعض البلديات تسمح ببيعها في المقاهي بموجب ما يسمى بـ"سياسة التسامح".

وفي بلدان أخرى، مثل أستراليا والولايات المتحدة، تختلف القواعد باختلاف المناطق.

وبموجب التشريع الجديد، الذي طرحه الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يمكن للبالغين زراعة ما يصل إلى 3 نباتات للاستهلاك الخاص، ويسمح لهم بحيازة 50 جرامًا في وقت واحد في المنزل، و25 جرامًا في الأماكن العامة، بدءًا من 1 أبريل.

واعتبارًا من 1 يوليو، سيكون القنب متاحًا أيضًا في الأندية المرخصة غير الربحية التي لا يزيد عدد أعضائها عن 500 عضو، ويجب أن يكونوا جميعًا بالغين. سيتم السماح لأعضاء النادي فقط باستهلاك إنتاجهم.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قبل التصويت: "الهدف هو القضاء على السوق السوداء والجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتقليل حجم التعامل وخفض عدد المتعاطين".

وقالت الحكومة الألمانية إن القنب سيظل غير قانوني بالنسبة للقاصرين ومقيدا للغاية بالنسبة للشباب، مضيفة أن تناول المخدر بالقرب من المدارس والملاعب سيكون غير قانوني. (CNN)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شرطة-تايوان

"بتر ساقيه مقابل 1.3 مليون دولار".. عملية احتيال حمقاء في تايوان

منذ 34 دقيقة
1200px-Meat_eater_ant_feeding_on_honey02

دراسة: النمل قد يحل محل اللحوم والتوابل

منذ 51 دقيقة
65fd724f4236042915703114

ولاية نيويورك تتجه لإلغاء قانون تجريم الخيانة الزوجية

منذ3 ساعة
صورة تعبيرية

الشباب أقل سعادة من الأجيال الأكبر سنا.. لماذا؟

21 آذار 2024
صورة تعبيرية

إجازة أبوة ممولة لمدة 6 أشهر للآباء الجدد في هذا البلد

18 آذار 2024
ًصورة تعبيرية

هل نموت خلال أحلامنا.. ماذا يقول العلم؟

18 آذار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
معلش

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان
 
 