أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضاً عن شطيرة بيتزا!

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وأورد نص دعوى قضائية مدنية رُفعت أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، وفق معلومات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست»، أن فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولاراً في سبتمبر الماضي لو كان يعرف أنّ «بيتزا تاكو» المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.وأرفق المدعي، المدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة «تاكو بل»، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة «يام!» (Yum!) التي تملك أيضاً مطاعم «كي اف سي» و«بيتزا هت».كما أودع في شكواه صوراً عن البيتزا الفعلية التي تناولها في أحد مطاعم «تاكو بل في نيويورك. ويطالب سيراغوزا بـ 5 ملايين دولار من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، بسبب ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة.وأشار المدعي في نص الدعوى، إلى أن الإعلانات تضر بالمستهلكين مالياً لأنهم يتلقون منتجاً أقل قيمة مما وُعدوا به، مندداً بتصرفات «تاكو بل» في فترة تتضخم خلالها أسعار المواد الغذائية، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض.- ا ف ب