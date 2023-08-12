الأحد 13 آب 2023
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أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان
أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

شهد الحفل الغنائي للامسية الفنية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان حضور جماهيري كبير للاستماع لاصالة طرب الاغنية الاردنية الوطنية والتراثية للفنانين وسام وحسام اللوزي والفنان محمد اربيحات . اضافة اعلان

وابدع الثنائي الاردني وسام وحسام اللوزي على خشبة المسرح الرئيسي في تقديم الوصلات الغنائية التي قابلها  جمهور المهرجان بحماس عفوي اظهر الحب والذوق الرفيع للاغنية الوطنية والتراثية بكلماتها والحانها . 

وابدع الفنان الاردني محمد اربيحات طرباً للوطن وتراثه باغاني لاقت تفاعل الحضور ، فيما قدمت فرقة معان لوحات فنية شيقة من الفلكلور الاردني جذبت اهتمام المشاهدين من الحضور ، كما تم عرض العمل المسرحي هونها بتهون . 

وفي المسرح المخصص للاطفال وباجواء عائلية عرضت مسرحية " عمو نظيف " بالاضافة الى تقديم شخصيات كرتونية . 

وتزخر فعاليات المهرجان غدا الاحد بالعديد من الفعاليات حيث يغني على المسرح الرئيسي الفنان محمود الدعجة ، فيما تقدم فرقة الاجاويد عرض فني ، وسيكون ختامها مسك مع الفنان نجم السلمان ، كما سيتم في الساحة المخصصة للاطفال عرض مغامرات ابو الريش ، دولاب الحظ .

وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان ، الذي تنظمه امانة عمان الكبرى، حتى الاحد 20 آب ، ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق . 

ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الاصوات الفنية الاردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي مع توفير ، مساحة من الترفيه امام الاطفال . 

واعدت الامانة من خلال القائمين على ادارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة  على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها اسماء لامعة من الفنانيين والفرق الاردنية . 

وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة ايام المهرجان امام الاطفال محطات للالعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون .
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