الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أندرو تيت يصف العدوان على غزة بـ"الإبادة الجماعية والمثير للاشمئزاز" (فيديو)

أندرو تيت
أندرو تيت

وصف المؤثر الأمريكي-البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت، العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية" وأعرب عن رفضه الشديد له. 

وفي مقابلة مع الاعلامي بيرس مورغان، حول تصرفات الاحتلال في غزة، أكد تيت أن القضية تتجاوز الانتماءات السياسية، واصفا إياها بـ"المثيرة للاشمئزاز" و"الإبادة الجماعية" وعبر عن رفضه الشديد للعمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة. 

وأوضح تيت أنه لا يحتاج إلى بوصلة سياسية للاعتراف بما يعتبره فوضى أخلاقية في الشرق الأوسط معتبراً أن نقده للعدوان على غزة  اعتراض "أخلاقي" على الأحداث التي تتكشف هناك.

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هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها تيت عن غزة، فقد هاجم هو وشقيقه تريستان عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، واصفينه بـ"المنافق" لتشجيعه على التدمير في غزة.

وخلال بث مباشر على أحد المواقع ناقش الأخوان تيت، تغريدة بيترسون التي حث فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "إعطائهم الجحيم"، مشيرين إلى المفارقة المتمثلة في شخص يدعو إلى الحرب بينما هو يعاني من حساسية تجاه الانتقادات عبر الإنترنت.

وأعرب تيت عن قلقه إزاء سقوط ضحايا من المدنيين في غزة وخاصة الأطفال، ووعد باتخاذ إجراءات ملموسة، وتعهد بالتبرع بمبلغ 200 ألف دولار لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المتضررين من عدوان الاحتلال المستمر في غزة.

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