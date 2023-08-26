الأحد 27 آب 2023
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"أوديسة الفضاء" و"المدمر".. عندما حذرت السينما من خطورة الذكاء الاصطناعي

"أوديسة الفضاء" و"المدمر".. عندما حذرت السينما من خطورة الذكاء الاصطناعي
"أوديسة الفضاء" و"المدمر".. عندما حذرت السينما من خطورة الذكاء الاصطناعي
تتحول معظم أفلام الخيال العلمي حول الذكاء الاصطناعي إلى قصص رعب، ويصبح الذكاء فيها هو الشر القاتل، حيث يجنح هذا النوع من الأفلام إلى اختبار المخاطر والعواقب غير المتوقعة للتقنية، التي تبدو مفيدة، ثم تنقلب على البشرية في النهاية.اضافة اعلان
ويعد الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي والاختراعات الأخرى ذات الصلة، موضوعات دائمة في أفلام الخيال العلمي، ونظرًا لأن الهلع من ذكاء الآلات والبرمجيات أصبح شائعًا في أيامنا الحالية، فمن الصعب عدم تذكر الدروس المستفادة من هذه الأفلام حول الذكاء الاصطناعي، وكيف حذرتنا منذ سنوات عدة، حسب تقرير نشر على موقع "الجزيرة نت".
إليك بعض أشهر الأفلام التي حذرت من ذلك المستقبل المجهول، في ظل سيطرة الآلات:
- 2001 : أوديسة الفضاء
واحد من أقدم وأشهر الأفلام التي تناولت، ثيمة الذكاء الاصطناعي المشكوك في نياته، فيلم "2001: أوديسة الفضاء" (2001: A Space Odyssey)، الذي أنتج في العام 1968، وهو مقتبس عن رواية للكاتب آرثر سي كلارك، ويستكشف بشكل أساسي طبيعة الوجود البشري عبر التعمق في مفاهيم الزمن والتطور.
بجانب نهاية الفيلم الملهمة لعشرات المخرجين من بعده، فإن أحد أهم الجوانب التي لا تنسى فيه هو "هال 9000"، الحاسوب ذو الذكاء الاصطناعي، والمسؤول عن التحكم في أنظمة سفينة الفضاء التي تدور عليها أحداث الفيلم.
في البداية، كان "هال" عضوًا يمكن الاعتماد عليه من طاقم المركبة الفضائية، لكن الذكاء الاصطناعي يبدأ في التعطل، وينقلب على رفاقه من البشر.
وعلى الرغم من أن رواد الفضاء يحاولون مناقشة عطل "هال" سرًا، إلا أن الحاسوب يقرأ شفاههم، ويدرك الخطر الوشيك، ويبدأ في قتلهم واحدًا تلو الآخر.
قدم الفيلم تصورًا مخيفًا وسابقًا لأوانه للحرب بين البشر والآلات، وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم كان متجهًا إلى موضوعات أكثر فلسفية، إلا أن انقلاب "هال" على البشر لا يمكن أن يفارق عقل أي شخص شاهد هذه "الأوديسة الفضائية".
- المدمر
حذر المخرج جيمس كاميرون هوليود في العام 1984، من الذكاء الاصطناعي في فيلم "المدمر" (The Terminator)، كان هذا الفيلم نقطة البداية لسلسلة طويلة، من بطولة أرنولد شوارزنيغر في دور القاتل الآلي.
تدور أحداث الفيلم في أجواء خيالية مخيفة، ففي المستقبل وما بعد نهاية العالم، كما نعرفه ينفذ الذكاء الاصطناعي خطة للقضاء على البشرية جمعاء، ويحاربه جيش من البشر على رأسهم: ابن سارة، جون كونور.
يعد فيلم "المدمر"، من أوائل أفلام الخيال العلمي التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتناولت الحرب بين البشر والآلات، وحتى اليوم يظل هذا الفيلم الكلاسيكي تذكيرًا صارخًا بمخاطر الذكاء الاصطناعي، ونتائج استخدامه من دون رقابة بشرية.
- الماتريكس
بدأت سلسلة أفلام "الماتريكس" (The Matrix) في العام 1999، واستمرت لسنوات وأجزاء عدة لاحقة، وكلها تدور حول مستقبل قاتم للبشرية، والسبب هو جنوح الذكاء الاصطناعي. فالشخصية الرئيسة "نيو" لديه فرصة لإنقاذ البشرية، ولكن لو استطاع معرفة الفارق الواهي بين الحقيقة والواقع الكاذب فقط، الذي يخلقه هذا الذكاء الشرير.
فكرة السلسلة، هي أن البشرية محاصرة داخل برنامج قوي يعرف باسم "الماتريكس"، وهو واقع يشبه الحياة يسمح لآلات الذكاء الاصطناعي بحصد الطاقة من أجساد البشر.
يعد "الماتريكس"، فيلمًا مؤثرًا بشكل لا يصدق في الثقافة العالمية، وأصبح مصدر إلهام لعدد كبير من أفلام الخيال العلمي الأخرى.
- إكس ماكينا
يدور فيلم الخيال العلمي والإثارة النفسية للكاتب والمخرج أليكس جارلاند "إكس ماكينا" (Ex Machina)، حول مبرمج يسافر إلى منزل مديره التنفيذي البعيد لإجراء اختبار "تورينغ"، لإنسان آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي.
واختبار "تورينغ"، هو اختبار طوره العالم البريطاني آلان تورينغ في العام 1950، يختبر قدرة الآلة على محاكاة الذكاء، مع ملاحظة ما إذا كان يعادل السلوك البشري.
وفي هذا الفيلم، يمثل الذكاء الاصطناعي الآلية "آفا"، وهو عبارة عن قصة فرانكشتاين معاصرة، ويجعل من السهل التعاطف مع "آفا" والخوف منها في آن واحد.
- ميغان
تلعب أليسون ويليامز وفيوليت ماكجرو، دور البطولة في فيلم "ميغان" (M3GAN)، أحدث أفلام هذه القائمة، حيث تمثلان دور عمة وابنة أخ تجبرهما الظروف المأساوية على العيش معًا.
ونظرًا لالتزامها بعملها في مجال "الروبوتات"، تجد العمة "جيما" حياتها مقلوبة رأسًا على عقب، عندما أصبحت المسؤولة الوحيدة عن رعاية ابنة أخيها "كادي".
وبالتدريج يصبح أحدث مشروع لجيما -وهو دمية ذات ذكاء اصطناعي تدعى ميغان- مثل الصديق المثالي لكادي المنعزلة الحزينة، وبمرور الوقت أصبحت كادي مرتبطة بشكل متزايد بميغان، التي أصبحت بدورها عدوانية تجاه صديقتها ومسيطرة على حياتها.
يميل فيلم ميغان- الذي حقق نجاحًا تجاريًا كبيرًا- إلى الكوميديا في كثير من مواضعه، ولكنه في جوهره يقدم تحذيرًا حول طبيعة الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يتحول إلى خطر وعدو.
في النهاية.. فإن السؤال الذي يجب علينا اليوم أن نبحث عن إجابته هو: هل الذكاء الاصطناعي المخيف متمثل فقط في "الروبوتات" ذات التفكير المستقل، أو تندرج تحته عشرات الأجهزة والتطبيقات التي أصبحت خوارزمياتها تتحكم فينا بطرق عدة، فتختار لنا ما يجب مشاهدته، أو الأماكن التي نحتاج لزيارتها، وربما تقوم عنا بمهمات في الحياة؟.
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