الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إدغار موران أحد أهم مفكّري القرن العشرين يقول للغرب: تفوّقكم الأخلاقي سقط على أبواب فلسطين!

777-1-730x438
دغار موران

جدّد إدغار موران، أحد أهم مفكّري القرن العشرين تضامنه مع الشعب الفلسطيني أثناء حلوله ضيف شرف على «مهرجان الكتاب الأفريقي» في مراكش.

اضافة اعلان


وندّد بما سمّاه صمت العالم، متّهماً الولايات المتّحدة بالتواطؤ مع الإبادة الحاصلة في القطاع، ومعرّياً ادعاءات أوروبا بالدفاع عن حقوق الإنسان. كما حثّ الجمهور على تقديم شهادته حول ما يحدث في غزة، مُصرّاً على أهمية توثيق الشهادات بصفتها وسيلةً للمقاومة الأخلاقية والتاريخية في ظلّ الاستعمار الاستيطاني.


ويؤخذ على مفكري الغرب والكثير من يسارييه صمتهم القاتل عما يجري في غزة من أفعال وحشية، وهم يدعون ليل نهار أنهم حماة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؟!


ويتساءل الكثيرون الآن في العالم، ماذا حلّ بالقِيم وحقوق الإنسان والكليشيهات التي دائماً ما تشدّق بها الغرب أمام هول ما يحدث في فلسطين من مجازر ومآس يشيب لها الولدان.-(وكالات)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فيسبوك وإنستغرام-(تعبيرية)

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل تدريجيا بعد عطل مفاجئ

منذ17 ساعة
ابل

أول غرامة "احتكار" أوروبية على أبل تقدر بمليار دولار

منذ24 ساعة
صورة تعبيرية

بيزوس يسبق ماسك ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم

05 آذار 2024
nc7a237g_georginajerseydress3_625x300_02_March_24

جورجينا تتحدث عن موعد "رحيل" رونالدو عن الملاعب

05 آذار 2024
سيارة فيراري الشهيرة التي عثرت عليها الشرطة

الشرطة البريطانية تعثر على سيارة فيراري شهيرة سرقت قبل 30 عاما

04 آذار 2024
سيس

تناوبوا على اغتصابها.. ما قصة المؤثرة البرازيلية وزوجها؟

04 آذار 2024
افكار و مواقف

ملك يخاطر بحياته لقضايا أمته

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تدهورت العلاقات الأردنية السورية أكثر؟

ماهر أبو طير |اليوم

تسخين حزبي متأخر أم حراك انتخابي مبكر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات |02 آذار 2024
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
المجاعة في غزة

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05
 
 