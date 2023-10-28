"إذا إنتَ بخير إحنا بخير".. مكالمة بين وائل الدحدوح وزوجته خلال الحرب الأخيرة (فيديو)

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مكالمة بين الزميل وائل الدحدوح وزوجته التي افتقدها بسبب ظروف تغطية الحرب في غزة قبل استشهادها مع أفراد من العائلة في الـ 25 من أكتوبر 2023 pic.twitter.com/PXyCi8kREc — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 27, 2023

وجرت المكالمة المصورة، في عدوان الاحتلال الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي، وخلالها حاول الدحدوح الاطمئنان على زوجته، وعلى أولاده، في ظل القصف الذي كان الاحتلال ينفذه بحق العديد من المنازل فيه.وأثناء الحديث، سألته زوجته عن موعد عودته للمنزل، ليشير مراسل الجزيرة إلى أنه بانتظار أن تتوقف الحرب ليعود.يشار إلى أن أفرادا من عائلة الدحدوح استشهدوا في قصف استهدف منزلهم في مخيم النصيرات بقطاع غزة، وكان من بينهم زوجته آمنة الدحدوح، وابنه وابنته محمد وشام وحفيده.كما استشهد عدد من أقاربه وأبناء عمومته، في القصف الذي استهدف بيتا يقيم فيه العشرات من عائلته هربا من القصف العنيف الذي يستهدف مربعات سكنية كاملة، ما خلف حتى اليوم أكثر من 7300 شهيد وآلاف المصابين. -وكالات