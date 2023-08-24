الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

إشهار كتاب "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي" لمريم الزيادات

جانب من حفل اشهار الكتاب في المكتبة الوطنية-(من المصدر)
جانب من حفل اشهار الكتاب في المكتبة الوطنية-(من المصدر)
 برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة، استضافت المكتبة مساء أول من أمس، الدكتورة مريم الزيادات لحفل إشهار كتابها "الشخصية الإنسانية والتكيف النفسي"، وشارك في الحديث عن الكتاب الدكتور ربحي عليان والدكتور عدنان الجادري والأستاذة أسيل كعابنة. اضافة اعلان
قال د. عليان: "إن الكتاب يجمع بين العلم والأدب في أسلوبه وهو مناسب لطلبة التخصص وللعامة من الناس، محتواه شامل وموثق حسب الأصول والقواعد المتعارف عليها وغلافه بسيط وجميل وغير مزدحم بالمعلومات". 
واشارت كعابنة، إلى أن الكتاب علمي فيه تسلسل في طرح الأفكار، ولغته حديثة وعلمية.
وأشاد د. الجادري بالكتاب ومحتواه العلمي وطريقة تسلسل الكاتبة في طرح الأفكار والمعلومات شاملة ولغته علمية سلسة. 
وقالت مؤلفة الكتاب د. الزيادات: "إن الكتاب يتناول موضوع الشخصية الإنسانية من جوانب عدة، ومن أكثر من مصدر خاصة المراجع من الأصول للعلماء البارزين في علم الشخصية الإنسانية وفعالياتها ومكوناتها المهمة، كما يبحث الكتاب في أهم فعالياتها وأبرز مكوناتها ويوجه في الوقت نفسه، التركيز والانتباه إلى ما يخص علاقة الشخصية الإنسانية ككل وكذلك مكوناتها مع التكيف النفسي، إضافة إلى توضيح مفهوم التكيف النفسي باعتباره عملية مستمرة ترافق النمو الإنساني عبر مراحل الحياة المختلفة".
وبينت، أنها حاولت من خلال كتابها أن تجعل القارئ ملماً إلى حد ما بموضوع الشخصية الإنسانية من ناحية جوانبها المتنوعة وقياسها رابطة كل ذلك بتكيفه النفسي وجعله يميز بين التكيف الصحي السليم والتكيف الصحي الذي يقوم به البعض في فترة معينة، وأشارت في كتابها إلى التكيف النفسي وارتباط الشخصية بالتكيف النفسي واستراتيجياته والتكيف عبر مراحل النمو الإنساني.
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