أقامت مبادرة ع موعدنا يوم الاثنين الماضي، حفل إطلاق أول تطبيق تطوعي في الأردن بفندق olive tree.

واشتمل الحفل الذي أداره محمد الحيت على عدد من الكلمات والفقرات الترفيهية المتنوعة.

فيما رحب مؤسس المبادرة ومديرها المهندس معتصم السيد بالحضور، وقدم نبذة عن إنجازات مبادرة ع موعدنا خلال الثلاث عشرة سنة الماضية وعن بعض المشاريع والتي توجت بإطلاق تطبيق ع موعدنا والذي جاء لخدمة العمل التطوعي في الأردن.

وتحدث المهندس يحيى أبو ذياب عن مشاريع جمعية بسمة حياة وعن مشروع الإطعام الذي تقوم به الجمعية وأثني على تجربة تطبيق ع موعدنا.

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بدوره تحدث الدكتور بلال أيوب عن علاقة التكنولوجيا والتطوع وعن ضرورة مأسسة العمل التطوعي وعن وجوب تظافر الجهود لتنمية العمل التطوعي وأشار بخطوة مبادرة ع موعدنا بإطلاق التطبيق والذي توقع له النجاح والإسهام في دعم العمل التطوعي،

وفي كلمتها أشادت آلاء حمدان بجهود مبادرة ع موعدنا في خدمة العمل التطوعي وبينت الآثار الإيجابية التي سيحققها التطبيق لمنظومة العمل التطوعي

من جانبه شكر الصحفي محمود الشبول مدير التواصل في المبادرة الحضور من رؤساء وأعضاء جمعيات ومبادرات على تلبيتهم الدعوة وتقدم بالشكر لفريق ع "موعدنا" على الجهود المضنية خلال الفترة الماضية بالتجهيز لإطلاق التطبيق وقال إن موعدنا تطبيق نوعي وريادي وسيكون له اثر كبير وسيسهم في خدمة أركان العمل التطوعي.



أما الدكتورة فرح السيد أحمد المشرف العام على الحفل أشارت، إلى أن فريق عمل مبادرة ع موعدنا واصل الليل بالنهار على مدار الأشهر الماضية لإخراج التطبيق للنور.



وأضافت الدكتورة فرح " أن هذا التطبيق يُعد إنجازاً هاماً لفريقنا، ونأمل أن يكون له أثر إيجابي على العمل التطوعي في الأردن. ونشكر جميع المتطوعين الذين ساهموا في تطوير هذا التطبيق، ونؤكد على أن هذا التطبيق هو ثمرة جهودهم وعملهم الدؤوب".

المسؤول التقني في مبادرة ع موعدنا حمزة العليمي قال أن الفكرة جاءت ترسيخا لشعار المبادرة "بالعطاء سعادتنا" وانه تم تطوير التطبيق من قبل فريق من المتطوعين في مبادرة "ع موعدنا" بشكل تطوعي شبه كامل، إيماناً منهم بأهمية العمل التطوعي وتأثيره الإيجابي على المجتمع من خلال تعزيز ثقافة العطاء.

