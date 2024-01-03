اضافة اعلان

رعى رئيس مجلس إدارة الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي وبحضور المدير التنفيذي للشبكة الدكتور مروان الرقاد إطلاق مبادرة "الشباب من أجل العمل المناخي" الهادفة إلى بناء قدرات الشباب المختصين وتجهيز قادة المستقبل واستثمار الفرص المتخصصة في سياق الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة تحت مظلة مشروع الحصاد المائي (WEFE Nexus)المدعوم من السفارة الهولندية.وتضمُّ المبادرة، التي تعدُّ واحدةً من توصيات الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي الذي عُقد في تشرين الثاني الماضي، خمسة عشر شابا ناشطا بيئياً من مختلف محافظات المملكة.وأشاد الرفاعي بدور الشباب المبدعين في مجالات البحث والابتكار وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي مؤكداً على وجود العديد من الفرص لاستثمارها وتحويلها إلى قصص نجاح وطنية، مشيراً إلى إن المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس يتبنى الكثير من قصص الإبداع الشبابية.وفي اللقاء أعلن الرفاعي عن تبني المجلس لفكرة بنك المعلومات الوطني، ليكون قاعدة بيانات حول كامل القطاعات في المملكة، موصيا بتنظيم يوم خاص بـ "المياه المحلية".ومن جانبه، قال الرقاد إنه من المخطط أن يتم بلورة المبادرة وبناء قدراتها على امتداد عام كامل وصولاً إلى تشكيل مجلس للشباب بدعم من INWRDAM .كما وبيّن الرقاد أن مجتمع ممارسين المياه والغذاء والطاقة والبيئة والمؤسس ضمن INWRDAM يشمل أنشطة بناء قدرات للشباب سيتم إدراجها على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدول الاسلامية في منطقة البحر الأحمر الذي سيعقد في عمان منتصف الشهر الحالي.هذا وتمحورت نقاشات ومقترحات الناشطين البيئيين الشباب حول صياغة خطة متكاملة لبناء قدراتهم في المفاوضات ذات الشأن البيئي وبالمحافل الإقليمية والدولية.