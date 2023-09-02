الأحد 03 أيلول 2023
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إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/لواء عين الباشا

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إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/لواء عين الباشا
أعلن مدير مدرسة بلال بن رباح الأساسية الأستاذ (محمد أبو اصليح) اطلاق المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة البيئة بعنوان (لمدرستي أنتمي) في المدرسة. حيث قرر تشكيل فريق للمبادرة برئاسته وعضوية جميع الكادر الاداري والتدريسي على أن يكون المعلم (زياد سالم) منسقا للمبادرة. كما قرر أيضا تشكيل لجنة فرعيه وهي لجنة (تحسين البيئة المدرسية) مكونة من منسق المبادرة والمرشد التربوي ومسؤول الصحة المدرسية ومسؤول الاذاعة المدرسية ومعلمي التربية المهنية والفنية.  كما أوعز ببناء خطة اجرائية تحوي أنشطة مختلفة قابلة للتطبيق على مدار العام الدراسي الحالي 2023-2024.اضافة اعلان
 وتهدف هذه المبادرة الى ايجاد بيئة مدرسة آمنة جاذبة صحية ونظيفة تساهم في تبني وتعزيز السلوكات الايجابية والتخلص من السلوكات الخطرة التي تهدد صحة وسلامة الطلبة وسلامة البيئة المحيطة بهم وتعزيز المسؤولية الجماعية بين المدرسة والمجتمع المحلي وأولياء الأمور.
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