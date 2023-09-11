الإثنين 11 أيلول 2023
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إلى أين وصلت جهود إنقاذ رجل الكهف العالق ؟

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الرجل العالق في الكهف
أحرز رجال الإنقاذ تقدما في عملية الإنقاذ الصعبة لمستكشف الكهوف الأميركي، مارك ديكي، العالق داخل قاع كهف في تركيا، حسبما ذكرت مراسلة قناة "الحرة".اضافة اعلان

واستطاع رجال الإنقاذ نقل ديكي، المصاب بمرض خطير، لمسافة 300 متر، وهو الآن على عمق 700 متر، حيث استغرقت عملية الإنقاذ 10 ساعات من العمل المشترك لرجال الإنقاذ من قبل عدة دول غربية.

وأصيب ديكي (40 عاما) بنزيف داخلي، الأسبوع الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف "موركا" جنوبي تركيا، على عمق 1120 مترا، ونُقل إلى مخيّم لفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 مترا تحت الأرض.

وتمكن فريق دولي من الأطباء والمستكشفين، بالإضافة إلى عناصر الإنقاذ الأتراك، من الوصول إلى ديكي وإعطائه أكياس الدم والإسعافات الأولية. كذلك، قاموا بإنزال النقالات والمعدات الأخرى اللازمة لسحبه.

ويعد "موركا" ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقا للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 مترا.

وقال الاتحاد التركي، الجمعة، إن "علاج ديكي بالدواء" مستمر، بينما يقوم رجال الإنقاذ بإحضار المعدات المناسبة إلى المكان.
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