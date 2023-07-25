الثلاثاء 25 تموز 2023
النسخة المطبوعة

إلى ماذا ترمز تفاحة "آبل" المقضومة؟

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شعار آبل
ظهر الكثير من النظريات حول كيفية ظهور الشعار الأيقوني لشركة آبل، حيث اقترح البعض أنها كانت إشارة إلى إسحاق نيوتن، الذي اشتهر بصياغة نظرية الجاذبية عندما سقطت تفاحة على رأسه.اضافة اعلان

ويعتقد البعض الآخر أنه يمكن ربطه بعالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ الذي فك شفرة اللغز الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وأُدين مخترق الشيفرات بإقامة علاقة جنسية مثلية، وقد عُثر عليه لاحقا ميتا بسبب تسممه بالسيانيد، وكان جسده بجانب نصف تفاحة مأكول نصفها الآخر.
يكشف MailOnline عن السبب الحقيقي وراء الشعار الشهير الآن - وهو أبسط بكثير مما تعتقد.

تم استلهام شعار آبل الأولي من نيوتن، حيث قام المؤسس المشارك لشركة آبل، رون واين، بتصوّر العالم جالسا تحت شجرة.

ومع ذلك، سرعان ما تم تغيير التصميم الأكثر تعقيدا إلى شعار آبل الذي نعرفه جميعا اليوم، باستثناء نمط قوس قزح.

وصمد التصميم البسيط والأنيق لعقود من الزمن، وكشف روب جانوف، العبقري الذي يقف وراءه، عن السبب الحقيقي وراء تأثير شعار آبل عليه.

وفي الوقت الذي صمم فيه الشعار، في عام 1977، عمل روب لدى وكالة Regis McKenna، التي تولت مسؤولية "بدء تشغيل" آبل.

ولم يكن روب ولا الرئيس التنفيذي ستيف جوبز، ثريين أو متطورين كما هما اليوم، وكان اتجاه روب الوحيد هو "لا تجعل الأمر لطيفا".

متحدثا عن المعنى الكامن وراء "القضمة" في شعار آبل، أخبر "فوربس" أن شكل التفاحة لم يكن له أي علاقة في الواقع بأجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت. وكان مصرا على استخدام الفاكهة، وكان قلقا من أن آبل ستفقد الكثير من "المرح'' بدونها.

وقال روب مازحا: "هذا الشعار الذي نعرفه جميعا اليوم لم يكن ليحدث أبدا إذا استمعت إلى الجميع"، وفقا لصحيفة الديلي ميل.

وأوضح: "لجعل الناس يلاحظون أن جهاز كمبيوتر آبل لم يكن قطعة معدنية صلبة لا مكان لها في منزلك وأن طفلك لا يريد أن يكون قريبا. الكثير من الفواكه المختلفة لها ساق، وهي مستديرة نوعا ما تتدلى منها ورقة. لذلك كان المقصود من العضة في التفاحة في البداية أن تشير إلى أنها كانت تفاحة وليس شيئا آخر".

وكشف المصمم أن القضمة في التفاحة هي تمييز الفاكهة عن الكرز، معترفا في مقابلة مع Creative Bits بأن الحقيقة هي "نوع من الخذلان".

وأضاف روب أن القضمة أشارت مجازا إلى "كل المعرفة" التي يحتويها الكمبيوتر، وكذلك تتعلق بمصطلح الكمبيوتر "بايت".

وأوضح أنه "لم يكن على دراية بالكمبيوتر بما يكفي لرؤية ذلك في البداية"، ولكن تم إعلامه بالاتصال من مديره الإبداعي، Chip.
وشرح روب لماذا احتوى شعار 1977 على جميع ألوان قوس قزح، وقال إنه يتعلق بـ USP للمنتج.

وأضاف: "كان كمبيوتر آبل هو الوحيد الذي يمكنه عرض الصور بالألوان".

وعلى عكس تغييرات التصميم التي ستخضع لشركة آبل اليوم، وافق ستيف على الاقتراح بسرعة.

وأوضح روب: "عرضت عليه الشعار وكان يقول، حسنا، هذا لطيف".

وبصرف النظر عن بعض التغييرات اللونية، ظل شعار آبل كما هو تقريبا منذ ذلك الحين - وساعد عملاق التكنولوجيا على أن يصبح مؤسسة بمليارات الدولارات.

جانب من المحاضرة- (من المصدر)

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