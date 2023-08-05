"إنفلونسر" تطلب سيارة مجانا من شركة.. وهذا هو المقابل

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وكتبت الموظفة التي تعمل في شركة تمويل شراء سيارات في بريطانيا قصتها على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت".وتقول الموظفة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني من سيدة تدعي أن لديها 33 ألف متابع على "إنستغرام"، تقول فيها إنها لا تستطيع تحمل تكاليف شراء سيارة جديدة.ونشرت الموظفة لقطة شاشة للرسالة التي تلقتهاوأضافت هذه السيدة، التي حجب اسمها، أنها ستكون ممتنة في حال منحتها الشركة أو أعارتها سيارة جديدة بمجرد اجتيازها اختبار القيادة.وقالت السيدة البالغة من العمر 32 عاما والأم لطلفين إنها سترد الجميل للشركة عبر الترويج لها بمنشورات عبر حسابها في "إنستغرام".لكن لسوء حظ هذه "الإنفلونسر"، فقد رفضت الشركة عرضها.