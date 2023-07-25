الأربعاء 26 تموز 2023
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إيجابيات وسلبيات حمية البطيخ الأحمر

البطيخ
البطيخ
 أعلنت الدكتورة الكسندرا فيلوفا، أن حمية البطيخ الأحمر تساعد على تطهير الجسم والتخلص من الوزن الزائد؛ حيث يكفي اتباعها مرة إلى مرتين في الأسبوع، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وتشير الطبيبة في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أنه وفقا لهذا الاعتقاد يكفي اتباعها مرة إلى مرتين في الأسبوع، وعدم تناول أي شيء غير البطيخ الأحمر.
وتقول: "يحتوي البطيخ الأحمر على سعرات حرارية قليلة، ولكنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، حيث من وجبة خفيفة واحدة، يمكن للشخص أن يحصل على ثلث حاجة الجسم اليومية. لذلك لا غرابة في سرعة انخفاض الوزن في حالة اتباع مثل هذا النظام الغذائي. ولكن هذا الانخفاض في الوزن سببه في الواقع خروج كمية كبيرة من السوائل من الجسم؛ أي أن هذه الحمية تسبب فقدان الجسم للعناصر المعدنية المفيدة والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها".
ووفقا لها، الماء هو المكون الرئيسي للبطيخ الأحمر، مذابة فيه سكريات بسيطة، كما يحتوي على مواد مفيدة للصحة.
وتقول: "يحتوي البطيخ الأحمر على نسبة عالية من فيتامين С ومجموعة فيتامين B وكذلك على الفوسفور والحديد والكاروتينات، التي توفر اللون الصحي للبشرة وتدعم الجهاز العصبي وتحسن عملية الهضم وتعزز منظومة المناعة. وعلاوة على ذلك، يحتوي على ألياف غذائية لا تهضم ولكنها تحسن عمل الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك. كما يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم وهذا مهم للكلى".
ولكن على الرغم من جميع هذه الإيجابيات، لحمية البطيخ الأحمر سلبيات أيضا.
وهنا تقول: "لا ينصح من يعاني من ضعف وظائف الكلى بتناول البطيخ الأحمر طوال النهار فقط. لأنه ببساطة لن يكون قادرا على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. إضافة إلى ذلك، نظرا لارتفاع نسبة البوتاسيوم في البطيخ، يمكن أن يرتفع مستواه كثيرا في دم الشخص المصاب بخلل في وظائف الكلى، ما قد يؤدي إلى ضعف وتنمل ووخز في أطراف الأصابع، فضلا عن اضطراب في ضربات القلب. أما الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الجهاز الهضمي، فيمكن أن يسبب الإفراط في تناول البطيخ لهم الإسهال. كما يجب على مرضى السكري تناوله بكميات محدودة، لأن مؤشر نسبة السكر في الدم سيرتفع".
ووفقا لها، يجب اتباع حمية البطيخ الأحمر للتخلص من الوزن الزائد فعلا مدة أسبوع على الأقل، وهذا محفوف بمشكلات صحية عديدة.
وتقول: "لن يفقد الشخص من وزنه عند تناوله البطيخ الأحمر فقط يوما واحدا، ولكنه سيتخلص من السوائل الزائدة أي حوالي 1-2 كغم. لذلك إذا اتبع الشخص هذه التغذية الأحادية لفترة طويلة، فسوف يتخلص من الوزن الزائد، ولكن مع بعض الخطر على الصحة. لأن البطيخ الأحمر يحتوي على نسبة ضئيلة جدا من البروتين والدهون، إضافة إلى أهم الفيتامينات والمعادن كالصوديوم وفيتامين ب12 وحمض الفوليك، تلك التي من دونها لا يمكن للجسم أداء وظائفه بصورة طبيعية. لذلك من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي، يجب اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن، يحتوي على جميع مجموعات العناصر الغذائية؛ البروتينات والدهون والكربوهيدرات في كل وجبة".
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