إيلون ماسك أبٌ لـ11 ولداً... الإنجاب خوفاً من الانقراض

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في الـ51 من عمره استقبل إيلون ماسك طفله الحادي عشر، ولا يبدو أن الملياردير الأميركي سيتوقف عن توسيع عائلته في أي وقت قريب. يملك ماسك نظرية عامّة يطبّقها على حياته الخاصة، تقول إنّ الجنس البشري مهدّد بالانقراض، إذا ما بقي الإنجاب منخفضاً.علاقات ماسك العاطفيّة ليست واضحة المعالم، فهو قد يرتبط بامرأة ثم ينفصل عنها ليعود إليها مجدّداً، فينجبا أطفالاً على مراحل مختلفة، وبأساليب متنوّعة. وهذا ما حصل مع والدة طفله الجديد «تاو»، المغنية الكنديّة «غرايمز».أكثر ما يذكره إيلون ماسك عن طفله الأول، أنه حمله بين ذراعَيه عندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة في أسبوعه العاشر. «نيفادا ألكساندر»، بكرُ ماسك من زوجته الأولى الكاتبة الكنديّة جوستين ويلسن، قضى بمتلازمة موت الرضّع المفاجئ عام 2002. من أجل مداواة الألم الذي أصابهما، قرر ماسك وويلسن المتزوّجان عام 2000، أن يستعينا بتقنيّة التلقيح الاصطناعي (IVF) لإنجاب مزيد من الأطفال.عام 2004 استقبلا توأمين هما «خافيير» و«غريفين». وبعد سنتَين، انضمّ إليهما ثلاثة توائم جدد هم «كاي»، و«ساكسون»، و«داميان»، قبل أن ينفصل الثنائي عام 2008 متفقَين على تقاسم الحضانة. وحده من بين الأولاد الخمسة، قرر ابن ماسك «خافيير» تغيير اسمه إلى «فيفيان جينا ويلسون». تقدّم عام 2022 بدعوى قانونيّة من أجل التخلّي عن اسم والده واعتماد عائلة والدته، إضافةً إلى الإعلان عن تحوّله الجنسي إلى أنثى.أعلنت «فيفيان» أنها ما عادت ترغب في أي رابط بينها وبين أبيها، أما ماسك فقد علّق على الأمر في حديث مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، ملقياً باللوم على ما سمّاها «الماركسيّة الجديدة التي تجتاح المدارس والجامعات، والتي تسوّق لنظريّة أنّ الأغنياء أشرار». وأضاف: «علاقتي جيّدة مع باقي أولادي كلّهم. لا يمكنني أن أربحهم جميعاً».لا يُعرف الكثير عن أولاد ماسك من زوجته الأولى، باستثناء حكاية فيفيان وصورة نشرتها الممثلة أمبر هيرد، التي كانت على علاقة عاطفية بماسك، تجمعه بأبنائه كاي وساكسون وداميان.وفق السيرة الذاتيّة لماسك الصادرة حديثاً بقلم الصحافي والتر إيزاكسون، فإنّ داميان أظهرَ «نبوغاً في الموسيقى الكلاسيكيّة وهو بارع في الرياضيات والفيزياء»، ما دفع بوالدة ماسك إلى القول لابنها: «أعتقد أن داميان أكثر ذكاءً منك».عام 2018، وبعد علاقات عاطفية عدّة لم تثمر مزيداً من الأولاد، تعرّف إيلون ماسك إلى المغنية الكنَديّة كلير بوشيه المعروفة بـ«غرايمز». وُلد ابنهما الأول «إكس - X» في مايو 2020؛ وX هو تصغير لاسمه الحقيقي X Æ A - XII.انضمّت «إكسا دارك سايدريل» في نهاية 2021 إلى شقيقها بواسطة تأجير الأرحام، وقد كشفت والدتها «غرايمز» لاحقاً عن أنهم ينادونها «واي – Y»، واصفةً إياها بـ«المهندسة الصغيرة التي تحب الشحن الصناعي».مثل شقيقته، وُلد أحدث أطفال ماسك وغرايمز من رحمٍ مستأجَر. ورغم أن الثنائي كانا قد أعلن انفصالهما، فإنّ «تيكنو ميكانيكوس» أو «تاو» أبصر النور في يونيو (حزيران) 2022، وفق كتاب السيرة الجديد.إلى جانب أولاده الـ6 من جوستين، والـ3 من «غرايمز»، لدى رجل الأعمال الملياردير توأم من شيفون زيليس، وهي مديرة العمليات والمشاريع الخاصة في شركته «نيورالينك». فوفق وثائق كشف عنها موقع «إنسايدر» الأميركي، وُلد سترايدر (ذكر) وأزور (أنثى) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وسط سرّيّة تامّة، وذلك بعد اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.تكشف زوجة ماسك الأولى ضمن سيرته الذاتيّة حديثة الصدور، أنه منذ أيام دراسته الجامعيّة في كندا، كان يرغب في أن يصبح أباً. مع العلم بأن علاقته بوالده لطالما كانت متدهورة، وهو وصفه مرة بـ«مهندس الشيطان». غير أن ذلك لم ينعكس سلباً على أبوّة ماسك، إذ إنه يقدّم صورة لا تخلو من العواطف والاهتمام، وهي لا تشبه في شيء شخصيته المستفزّة التي يحتفظ بها للـ«بزنس».تارةً يصطحب أولاده إلى اجتماعاته، وطوراً ينشر صوراً وهو يلعب معهم. كما أنه يحرص على أن يرافقوه في إجازاته داخل البلاد وخارجها. وفي مقالٍ كتبه عام 2010، قال إن كل ساعاته التي لا يعمل أو ينام فيها، يُمضيها مع أولاده الذين وصفهم بحبّ حياته.في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، تحدّث ماسك عن مستقبل أولاده قائلاً إنه لا مخطط لمنحهم حصصاً في شركاته المتعدّدة، إذا لم يُبدوا اهتماماً أو قدرة على إدارة إمبراطوريّته؛ من «سبيس إكس»، إلى «إكس» مروراً بـ«تسلا» و«ستارلينك» وغيرها الكثير.لابنه السابع X حصّة الأسد من اهتمام ماسك، فهو غالباً ما ينشر صوراً له. يكفي أنه أطلق اسمه على منصة «تويتر» بعد استحواذه عليها، وقد رافق X والده إلى أحد الاجتماعات العاصفة خلال مفاوضات ماسك مع إدارة «تويتر». وهو غالباً ما يصطحبه إلى لقاءاته، حتى إنه شوهد جالساً في حضن أبيه خلال اجتماع الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نيويورك.كشفت غرايمز مؤخراً عن أنّ ابنها X يعرف الكثير عن الصواريخ وأنه مهووس بالفضاء. ووفق الوالدة فإنّ الطفل أُصيب بالإحباط لمدّة 3 أيام بعدما شاهد صاروخ «ستارشيب»، التابع لإحدى شركات ماسك، ينفجر في أبريل (نيسان) 2023.في إحدى مقابلاته الصحافيّة، صرّح ماسك بأنه سيستمرّ في الإنجاب ما دام قادراً على أن يكون أباً جيّداً. وفي اليوم الذي تلا الإعلان عن إنجاب زيليس توأمين منه، كتب: «أفعل ما بوسعي كي أساعد في أزمة التناقص السكّانيّ»، محذّراً من أن انهيار نسبة الإنجاب هو أكبر تهديد للحضارة البشريّة على الإطلاق.سباقُ ماسك الإنجابي هذا يترجم هاجسه من تناقص البشر حول العالم. هو الذي يطمح إلى نقل الناس في صواريخه للإقامة على كوكب المرّيخ خلال 10 سنوات كحدّ أقصى، يسعى حتماً إلى تأمين عددٍ كافٍ لمشروعه هذا.-(وكالات)