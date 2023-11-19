الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إيلون ماسك يتراجع عن تصريحات الإبادة ويضيق الخناق على "داعمي فلسطين"

ايلون ماسك
إيلون ماسك يتراجع عن تصريحات الإبادة ويضيق الخناق على "داعمي فلسطين"
أعلن الملياردير إيلون ماسك اعتزامه تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من البحر الى النهر" على "X" بزعم أنها تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود.اضافة اعلان

واعتبر ماسك مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مصطلح "إنهاء الاستعمار"، الذي تستخدمه حسابات داعمة لفلسطين "يدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود".

وأضاف في منشور عبر المنصة "كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر" وما شابه ذلك من العبارات الملطفة، تعني بالضرورة الإبادة الجماعية".

وأكد ماسك على عزمه تعليق أي حساب يتداول هذه المصطلحات عبر منصة "إكس" على اعتبار أنها "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

يأتي ذلك، بعدما أدان البيت الأبيض الجمعة ما وصفه بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك، بعد تبنيه منشورا على منصة "إكس".

وكان ماسك، أعرب عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن  "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

واتهم المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس، ماسك بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية، حيث قال "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية".

وصرح أندرو بايتس "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية".

وفي تطور جديد بعد أن أوقفت كل من شركة IBM العملاقة وشركة ديزني إعلاناتهما التجارية على شبكة "X"، قررت شركة آبل للصناعات الالكترونية والهواتف الذكية هي الأخرى إيقاف جميع إعلاناتها بشكل مؤقت على المنصة، حسبما أفادت مصادر لموقع "Axios".

وتأتي هذه الخطوة، بحسب الموقع في أعقاب تأييد ماسك للنظريات المعادية للسامية بالإضافة إلى تقارير عن وضع إعلانات آبل جنبا إلى جنب مع "المحتوى اليميني المتطرف".

وتعتبر شركة "آبل" معلنا رئيسيا على موقع التواصل الاجتماعي.RT
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