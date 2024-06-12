 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إيلون ماسك يتراجع عن دعواه ضد " وبن إيه آي"

ايلون ماسك
ايلون ماسك

تحرك الملياردير الأميركي إيلون ماسك يوم الثلاثاء لإسقاط دعوى قضائية اتهم فيها شركة أوبن إيه آي، التي شارك في تأسيسها، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان بالتخلي عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة بتطوير الذكاء الاصطناعي لمصلحة البشرية وليس من أجل الربح.

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وطلب محامو ماسك من محكمة في سان فرانسيسكو رفض الدعوى، التي رفعها ماسك في فبراير شباط، بدون إبداء أسباب، وذلك وفقاً لمذكرة قُدمت للمحكمة.


وكان قاضٍ من المحكمة يستعد لسماع طلب شركة أوبن إيه آي مالكة برنامج تشات جي بي تي لرفض الدعوى في جلسة يوم الأربعاء.

 

ولم ترد أوبن إيه آي ولا محام لماسك على طلبات للتعليق على رفض الدعوى.

 

وكانت الدعوى ذروة معارضة ماسك الطويلة لأوبن إيه آي التي شارك في تأسيسها ثم أصبحت واجهة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تمويلات بمليارات الدولارات من مايكروسوفت.


وأسس ماسك في يوليو تموز الماضي شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وهي إكس إيه آي، التي جمعت ستة مليارات دولار في مايو أيار، لتصل قيمتها إلى 24 مليار دولار.


وقالت الدعوى القضائية إن ألتمان والمؤسس المشارك لأوبن إيه.آي جريج بروكمان تواصلا مع ماسك لإنشاء شركة مفتوحة المصدر لا تهدف للربح، لكن الشركة الناشئة التي تأسست في عام 2015 تركز الآن على جني الأموال، نقلا عن موقع سي ان ان.

 

 

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