الخميس 13 تموز 2023
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إيلون ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي

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ايلون ماسك
أعلن إيلون ماسك، الأربعاء، إطلاق شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، في مشروع يفترض أن تكشف تفاصيله، الجمعة.

وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن "اكس إيه آي تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.اضافة اعلان

وأوضح إيلون ماسك عبر تويتر أن "اكس إيه آي" تطمح إلى "فهم الواقع".

وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة الجمعة عبر تويتر لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها.

أُسست اكس إيه آي رسميا في نيفادا في مارس، بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. وعند التسجيل، أدرج إيلون ماسك مديرا لها.

وكان الملياردير أقر قبل أشهر عدة بأنه اشترى كمية كبيرة من بطاقات الرسوم البيانية الضرورية لابتكار برامج الذكاء الاصطناعي، من دون أن يوضح ماذا ينوي أن يفعل بها.

ويقول مسؤولون من الشركة عبر الموقع: "نحن شركة منفصلة عن اكس كورب التي تدير تويتر، لكننا سنعمل من كثب مع إكس وتسلا وشركات أخرى لإحراز تقدّم في عملنا".

ويتألف فريق "اكس إيه آي" الذي يديره إيلون ماسك من متخصصين معروفين في الذكاء الاصطناعي، بعضهم كان يعمل لدى "أوبن ايه آي" التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي" أو "غوغل" أو "مايكروسوفت".

وكان ماسك قال في مقابلة مع شبكة "فوكس" في أبريل، إنه يعتزم "إنشاء خيار ثالث" بين الشركات البارزة في مجال الذكاء الاصطناعي (مايكروسوفت/اوبن ايه آي وغوغل).
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