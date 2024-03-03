الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ابنة ملياردير مصري متهمة بسرقة هاتف.. ما السبب؟

كاميلا الفايد
كاميلا الفايد

اتُّهمت ابنة الملياردير المصري الراحل محمد الفايد رسمياً بالتدبير لسرقة هاتف آيفون شقيقها، على إثر ادعاء بأنها طلبت من حراسها الشخصيين سرقة الهاتف، الذي تبلغ قيمته نحو 2400 دولار، في منزل والدهما، وفق ما نقلت صحيفة The Times البريطانية.

اضافة اعلان

 

حيث اتُّهمت كاميلا الفايد (39 عاماً)، وزوجها رجل الأعمال السوري محمد إسريب (43 عاماً)، والحارسان الشخصيان ماثيو ليتلوود (34 عاماً)، وأندرو بوت (51 عاماً) بالتآمر لسرقة الهاتف من عمر الفايد (36 عاماً).


يُزعم أن السرقة وقعت في مايو/أيار 2020 في الصالة الرياضية في "بارو جرين كورت"، وهو منزل تملكه العائلة ويعود بناؤه إلى القرن السابع عشر، ويقع بالقرب من بلدية أوكستيد بمقاطعة ساري البريطانية.


كانت الشرطة اتهمت الأربعة بالسرقة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد تحقيق طويل أجرته، وقد أُطلق سراحهم جميعاً بكفالة.


تسوية النزاع بالصلح

وحثَّت قاضية من قبلُ العائلة على تسوية النزاع بالصلح بدلاً من رفعه إلى المحاكم، وقالت لهم: "إن حلّ الأمور بعيداً عن العلن أنفع للعلاقات بين الأفراد".


كان عمر الفايد قد ادَّعى سابقاً أنهم سرقوا الهاتف للوصول إلى رسائل متعلقة بخلافات أخرى بين أفراد العائلة، فيما قال زوج كاميلا إن عمر أساء له بأن قال عنه "جاسوس".


وتوفي محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عاماً في أغسطس/آب الماضي بعد إصابته بأزمة قلبية، ودُفن بجوار ابنه دودي في ضريح مقام على أراضي ملكية العائلة في أوكستد.


وذكرت صحيفة Evening Standard اللندنية أن أسرة كاميلا انتقلت من شقة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في شارع "بارك لين" الشهير في لندن، إلى مزرعة كبيرة في كينت، بالقرب من ملكية والدها الراحل.


وتشرف زوجة محمد الفايد الثانية، هيني واثين، على تقسيم إمبراطورية العقارات التي ورثتها العائلة من الوالد الراحل (وتشمل شققاً في هايد بارك، وقلعة في إسكتلندا، ومباني في نيويورك) بين أبنائه الأربعة.


ويُقال إن قيمة فندق "باريس ريتز" وحده تبلغ 630 مليون دولار أمريكي، ويمكن أن تصل قيمة منزل العائلة في أوكستيد، وما يشمله من مسبح وإسطبلات و200 فدان من الأرض، إلى نحو 125 مليون دولار أمريكي. -عربي بوست

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدرسة المشاغبين

الذكاء الاصطناعي يترجم مقطع من مسرحية "مدرسة المشاعبين"- فيديو

منذ2 ساعة
B984A785A7AA-A784A786AA81A7AE-B986AF-A784B1B6B9

لماذا يصاب الأطفال حديثو الولادة بانتفاخ البطن؟.. الأمر يتعلق بالأم

02 آذار 2024
صورة تعبيرية

تحذيرات من قدرة "كاميرا جرس الباب" على التجسس

02 آذار 2024
554861

«لا تغسلوا وجوهكم صباحاً»... أطباء الجلد ينسفون مبدأ تربت عليه أجيال

02 آذار 2024
يوتيوب

يوتيوب ينافس تيك توك بميزة جديدة... فما هي؟

29 شباط 2024
صورة تعبيرية

ماذا نعرف عن الحوسبة العاطفية؟

29 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ16 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 