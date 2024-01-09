"اتركني أنا واحم أهلي".. أطفال غزة يبثون دروسا بمعاني التضحية

رشا كناكرية

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"اتركني أنا.. بالأول طلع أمي وأبوي وخواتي وستي وبعدين أنا طلعني آخر وحدة"، صرخات من تحت الأنقاض خرجت من فم الطفلة ألما (12 عاما)، فمن هذا الجسد الصغير الضعيف، خرجت هذه الصرخات القوية والشجاعة، لتخبر الجميع أنه لا قيمة لحياتها بل كل ما يهمها أحبتها وعائلتها.لم تكن ألما الطفلة الوحيدة التي آثرت عائلتها على نفسها، بل هناك غيرها الكثيرون من أطفال غزة الذين غطت وجوههم الدماء، ورغم ألمهم وجراحهم المفتوحة لم يشعروا بها، بل سيطر عليهم ألم قلوبهم على أحبتهم وكانوا يسارعون في طلب المساعدة لنجدة عائلتهم.طفلة غزية غطت الدماء ملامح وجهها استغاثت لإنقاذ عائلتها "اتركوني أنا أمانة أنقذوا عائلتي" والدموع تغرق عينيها، وطفلة أخرى استغاثت لإنقاذ شقيقتها بصوت حزين "أنقذوا أختي أمانة.. بحبها كثير والله"، وفتى صغير غطى الدماء وجهه، وصرخ باكيا لإنقاذ عائلته من دون النظر لجراحه، جميع هؤلاء الأطفال لم تهمهم حياتهم، فكل تفكيرهم في العائلة وخروجها من تحت الأنقاض سليمة.قصص بطولية وثقت لأطفال غزة عبر عدسات الكاميرات الإعلامية والرقمية، سطرت بها عناوين الحب والتضحية، ليشهد العالم أجمع أن أطفال غزة ليسوا كأي أطفال آخرين، بل هم استثناء.بدوره، يبين الاختصاصي التربوي الدكتور عايش نوايسة، أنه مما لا شك فيه أن هذا نتاج عمليات تربية وتعليم، فمن الواضح أن التربية والمدارس الموجودة في غزة، مبنية بدرجة عالية على جانب القيم ومرتبطة بالعقائد بشكل كبير.ويوضح نوايسة، أن الأطفال في غزة يتحدثون عن الموت والاستشهاد كأنهم يتحدثون عن أمر طبيعي يعيشونه في يومهم، وهذا الأمر نابع من عمليات التربية سواء الأسرة أو على مستوى المؤسسة التي تدير عملية التعليم في غزة وتنشئة جيل قادر على أنه يفهم المعطيات التي يعيشها الآن ويفهم ما هي الضغوط كذلك.ويضيف نوايسة أنهم بذلك ربوا في الطفل الولاء والانتماء أولا لأسرته ولمحيطه الاجتماعي، وبالتالي لقضيته الفلسطينية، بمعنى أن الجميع يتحدث بالطريقة ذاتها في غزة سواء الكبير أو الصغير، وهذا جزء من المنظومة التي كانت تترابط مع المواقف التربوية.ويشير نوايسة إلى أن أغلب أطفال غزة حفظة للقرآن الكريم، ويسمعون عن استشهاد أحد من الأقارب في كل يوم، ووفقا لذلك، فإن الجانب القيمي والعقائدي قوي جدا لدى الغزيين "فالدين هو سلوك"، لذلك من الطبيعي جدا أن تجد هذا ينعكس على سلوك الطفل وقضية الإيثار.ويذكر نوايسة "نرى الأطفال يساعدون على إزالة الأنقاض ويقدمون المساعدة لغيرهم، وهذا جزء من عمليات التربية والتعليم وجزء من ثقافتهم وحياتهم اليومية ومن السياق الاجتماعي الذي يعيشون فيه يوميا"، في الوقت الذي شهدوا فيه على عدوان الاحتلال الغاشم.وينوه نوايسة إلى أن الإيثار عند الأطفال حتى في الأكل والشرب، فالأطفال يحملون الوعاء ويبدأون بالبحث عن طعام لعائلتهم أو جلب الماء، وهذه القيم تغرس بهم منذ نعومة أظفارهم ليخرجوا بهذا الإيثار.ويؤكد نوايسة أن هذا الإيثار هو نتاج تربية أسرية مستمرة مع التربية المدرسية، وكذلك المؤسسة الدينية، وهذا المثلث الذي في غزة يحكم العملية التربوية، ووفقا لذلك جميعهم يخرجون بفكر وعلى مستوى واحد، بمعنى أنه ليس هنالك خلل في عمليات التربية، وهنالك توازن بين ما تريده الأسرة والمدرسة والمسجد، وهنالك توافق في جميع أهداف التربية.ومن الجانب الاجتماعي، يبين الدكتور محمد جريبيع، أننا اليوم أمام حالة ونموذج ومشهد جديد من الحرب على قطاع غزة، حالة جديدة فيها مفردات كثيرة نستطيع أن نستخلص العبر منها، وقد تكون هذه من أهم الارتدادات لهذا العدوان السافر والوحشي على غزة، وهي مشاهد الأطفال في غزة، فهم يقدمون نموذجا مختلفا في الإيثار والتضحية في سبيل أسرهم.ويوضح جريبيع "نلاحظ من خلال الأخبار الصحفية، ومن خلال مشاهدة ما يبث على وسائل الإعلام المرئية والرقمية هذا النموذج الجديد المختلف الذي يشكل حالة استثنائية للأطفال وهم يتعرضون للعدوان والتنكيل والعنف ولأقسى أنواع الانتهاكات بحقهم، وهم يقدمون أنفسهم كنوع من التضحية في سبيل أهاليهم".ووفق جريبيع، أطفال غزة يشكلون حالة جديدة تتصف بالإيثار والتحدي والصمود والشجاعة والقوة، فهذه النماذج والمشاهد الجديدة قدمت لنا نماذج مختلفة، مبينا أننا دائما ما نشاهد في الحروب أن الأطفال هم الضحية، غير أن أطفال غزة قدموا أنفسهم على أساس أنهم جزء لا يتجزأ من الحرب على غزة وجزء من مشروع التصدي والمقاومة، وهذه حالة جديدة تقدم كما هي الكثير من الحالات والنماذج المختلفة التي قدمتها لنا غزة.ويضيف جريبيع "الأطفال يقومون بدور ريادي وشجاع في سبيل نصرة أهاليهم، ويطلبون مساعدة أهاليهم وإنقاذ آبائهم وأمهاتهم وإخوتهم على حساب حياتهم، وهذه الثقافة والجرأة غير مسبوقة"، لافتا الى أن ما يقدمه أطفال غزة يبين أنهم الخاصرة القوية الشجاعة التي تقدم النموذج والفداء والإيثار في سبيل أهاليهم، وليس الخاصرة الرخوة.ويضيف جريبيع، أننا لو سألنا عن السبب لهذه التصرفات والإيثار، فالسبب يعود إلى أن طبيعة التنشئة الاجتماعية والظروف التي عاشوا فيها صنعت منهم جيلا مختلفا تماما، قويا وشجاعا لا يهاب الموت واقتنع تماما ووصل لدرجة اليقين بأن المقاومة هي السبيل لحل قضاياه، وأن هذا العدو هو عدو مستمر وليس عدوا في حرب معينة، بل هي مجموعة من الحروب سيخوضها، ووفقا لذلك هؤلاء الأطفال هم من سيقومون بخوض الحروب في المراحل المقبلة.ويختتم جريبيع حديثه، مؤكدا "أننا أمام مشهد وحالة ونموذج جديد من الأطفال، وهذا مؤشر قوي على مناعة وقوة وصلابة المجتمع الغزي وعلى طبيعة الثقافة والتنشئة الاجتماعية والسياسية التي يتعرض لها الأطفال وطبيعة الظروف والمحن، والحالة التي يعيشونها في قطاع غزة عبر سنوات طويلة أسهمت مساهمة كبيرة في خلق جيل جديد مختلف بكل معنى الكلمة".