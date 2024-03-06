الأربعاء 06 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

احذر من الرد على مكالمات واتساب القادمة من هذه الدول

لوغو تطبيق "واتساب"
لوغو تطبيق "واتساب"

نصح خبراء تقنيون، مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال بأي رقم مجهول يتصل بهم من دولة أجنبية عبر تطبيق واتساب، حتى لا يقعوا ضحية المحتالين والقراصنة.

وقال مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجؤون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف. حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.

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وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتساب في هذه الاتصالات الاحتيالية.


ويحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" والمكسيك "052".


وحسب بيان المركز، لا يجب معاودة الاتصال اذا تلقيت مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءا من عملية احتيال معقدة.


وهدف هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على واتساب.


وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتساب.


ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتساب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين". -وكالات

 

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