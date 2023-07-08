الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"ارو عطش الصيف بالتمر الهندي".. بالزي الشعبي أبو السعيد يجوب شوارع مادبا

أبو السعيد الطوباسي يبيع مشروب التمر الهندي في مادبا- (من المصدر)
أبو السعيد الطوباسي يبيع مشروب التمر الهندي في مادبا- (من المصدر)
 ما يزال رنين الصناجتين النحاسيتين يتقاطع حول "البائع الخمسيني" محمد سعيد الطوباسي وأولاده، وهم يجوبون أسواق وشوارع مدينة مادبا القديمة في أيام الصيف الحارة، فمنذ الفجر تنطلق الأيدي تحضر أدوات بيع التمر الهندي، "المتدلية من الكتف"، وهي إبريق نحاسي، وصناجتان نحاسيتان، يرافقها عبارات "اروي عطش الصيف بالتمر الهندي"، تنطلق من الفؤاد الظامئ للرزق.اضافة اعلان
اعتاد الطوباسي أبو السعيد، على تقديم المشروب الشعبي البادر "التمر الهندي"، إلى المتجولين في أسواق وشوارع وحارات مدينة مادبا، من متذوقي وعشاق هذا المشروب، مضفياً بصماته الواضحة على هذا المشروب فجاء مميزاً بمذاقه، كونه يقوم بنفسه بإعداده وتحضيره.
ولا ينكر أبو السعيد، الذي ما يزال متمسكاً في بيع وإعداد مشروب التمر، أنه شكل مع أبنائه مجموعة تعمل معه في تقديم هذا المشروب، متجولين في أسواق وشوارع المدينة مادبا، إذ يرتدي اللباس الشعبي التقليدي، فيضع سروالاً وقميصاً مزركشاً بالنقشات الشرقية، ويعتمر طربوشاً أحمر يخزن فيه الأموال التي يجنيها، آملاً أن يزداد الزبائن خلال عمله في أوقات فصل الصيف. 
واعتاد البائع، على أن يضع النقود التي يتقاضاها تحت طربوشه بطريقة استعراضية، فيقلب الطربوش ليصبح بيده أشبه بوعاء يودع فيه العملات الورقية. أما العملات المعدنية، فيجمعها في "زنار" يلفه حول خصره، وكذلك أبنائه العاملين معه في هذه المهنة المغموسة بالتعب وعرق الجبين.
في العادة، يردد بائع العصير المتجول أبو سعيد الذي مضى في هذه المهنة زهاء العقدين ونيف، أغانيات شعبية لجلب الزبائن خلال جولتهم اليومية، حاملاً على ظهره إبريقاً نحاسياً مزخرفاً مملوءا بشراب التمر الهندي، والذي برشفة منه يطفئ الشعور بالحر والعطش في أيام الصيف الحارة لكل من زار المدينة أو مر منها أو ارتاد أسواقها القديمة يرتوي من التمر الهندي. وفق وصف أبو السعيد
في نواصي الأرصفة يقف أبو السعيد، ترتسم على وجهه  الابتسامة، تدندن يديه الشاهدة على تعب يوم، بالصناجتين النحاسيتين، فتنقلب معه ذكريات عايشها أو تعايش معها، وفق أبو السعيد الذي أكد، أن الطلب يزداد عادة على المشروبات الشعبية الباردة في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، ولا سيما شراب التمر الهندي، الذي اعتاد على بيعه في مختلف أرجاء مدينة مادبا.
ذكريات قديمة ما يزال يحملها أبو السعيد وأبناءه ابتداءً من العربة المتنقلة.. صب تمر الهندي بكؤوس البلاستيك... ثم ظاهرة الإبريق النحاسي على البطون والظهور لتقديم الماء البارد المبرد.. المثلج. وبحسب أبو السعيد، المشروبات التقليدية تحكي جزءاً من ماض طواه النسيان، فتثير في الزبائن الحنين والذكريات لأيام مضت، وفي زمن المرطبات المحفوظة آلياً في الزجاجات والعلب هناك عدد لا بأس به من الناس ما يزالون يفضلون شراب التمر الهندي، على غيره من العصائر والمشروبات.
واستطاع أبو السعيد، تحويل مشروب التمري الهندي لشراب مذاقه لذيذ ومميز، كما ابتكر اللباس الخاص ببائعي التمر الهندي، وهو لباس لافت، يدفع السياح الأجانب القادمين لمدينة مادبا للاقتراب منه وتجربة الشراب، وأيضا التقاط الصور معه، كما أثار اهتمام بعض الجهات المعنية بإقامة الحفلات والمعارض، إذ اتيح لبائعي التمر الهندي بأزيائهم الشعبية المشاركة في الكثير من حفلات افتتاح العديد من المنشآت الثقافية والمعارض والمهرجانات الفنية المقامة في مدينة مادبا، ليشكل جزءاً من ذاكرة المدينة. 
ويشرح أبو السعيد، أنه يسعى بعمله إلى ممازحة الزبائن ومحاولة إسعادهم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشتد وطأتها عليهم، مؤكداً أن عمله الأساسي زرع الابتسامة على وجه الزبون، ويصب التمر الهندي بطرق مختلفة، المهم أن يغادر الزبون وهو سعيدا، أثناء تجواله اليومي في الأسواق والشوارع، حيث يبادره الزبائن لشراء كأس من الشراب المنعش والتقاط صورة تذكارية معه في أحيان كثيرة. وفق قوله.
وحول أبو السعيد جزءا من منزله إلى ورشة لتحضير الشراب الشعبي الطازج "التمر الهندي"، الذي يزادد بيعه في فصل الصيف وعلى موائد الإفطار، بحسبه: "التمر الهندي مشروب صيفي ورمضاني بشكل خاص، يساعد على ترطيب الجسم ومده بالطاقة والفيتامينات".
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