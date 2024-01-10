استراتيجيات متبعة لمعالجة صعوبات تعلم الرياضيات

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تشتمل مبادئ وأساليب تدريس الرياضيات للطلبة ذوي صعوبات التعلم تطوير المهارات اللازمة والاستعداد المناسب لتعلم المهارات والعمليات الحـسابية والانتقـال التدريجي من المحسوس إلى المجرد، ونمذجة استراتيجيات حـل المـشكلات، وتعلـيم المفاهيم، وتوفير الفرص الكافية للممارسة والاتقـان، واسـتخدام الأسـاليب المناسبة لتعميم المهارات المكتسبة، ومعالجة مواطن الضعف، وتدعيم مواطن القوة في أداء الطالب، وتقييم مستوى تقدم الطالب وتزويده بالتغذية الراجعة واستراتيجية التعلم التعاوني.حظي موضوع صعوبات الرياضيات باهتمام متزايد من قبل الباحثين في مجال صعوبات التعلم، حيث تتركز مشكلات الطلبة ذوي الصعوبات في إجراء العمليات الحسابية (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وكذلك حل المسائل الحسابية اللفظية، ويعتقد بان مشكلاتهم في حل المسائل اللفظية يعود إلى فشلهم في تطبيق استراتيجيات حل المشكلات.يقصد بصعوبة الحساب أو عسر العمليات الحسابية اضطراب القدرة على تعلم المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية المرتبطة بها، وبعبارة أخرى هو صعوبة أو العجز عن إجراء العمليات الحسابية الأساسية وهي: الجمع والطرح والضرب والقسمة، وما يترتب عليها من مشكلات في دراسة الكسور والهندسة فيما بعد، ويطلق عليها البعض "الحبسة الرياضية".كما تعني عدم القدرة على استيعاب المفاهيم الرياضية وإجراء العمليات الحسابية، والتي قد ترجع إلى اضطراب أو خلل في الوظيفة النمائية والذي قد يحدث قبل الولادة نتيجة لخلل جيني أو وراثي وقد يحدث بعد الولادة نتيجة لكدمات أو إصابات في المخ.- تشخيص صعوبات الرياضياتهناك نوعان من التشخيص لصعوبة التعلم في الحساب: الأول رسمي يقوم به الخبراء والاختصاصيون والثاني غير رسمي يقوم به المعلم أتناء شرح الدروس.أولاً: التشخيص الرسمي: ويشمل1 - قياس نسبة ذكاء الطالب الذي لديه صعوبة تعلم.2 - قياس القدرات الرياضية لدى الطالب.3 - قياس الميول والاتجاهات نحو مادة الرياضيات.4 - قياس درجة قلق الرياضيات وقلق الاختبار لدى الطالب.5 - قياس المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة بمعرفة الاختصاصي الاجتماعي، إضافة إلى دراسته لأحوال الطالب في بيئته الأسرية.6 - تطبيق استبيان تشخيص صعوبات التعلم في الحساب لدى الأطفال ويتم بمعرفة المعلم.ثانياً: التشخيص غير الرسميفيقوم به المعلم الذي يدرس المادة (الرياضيات)، وفقا لطريقته في التدريس وظروف الدراسة داخل القسم، وإن رأى أن الصعوبة تكمن في الطالب نفسه، فإنه يقوم بالإجراءات الآتية:- تحديد مستوى تحصيل الطالب في الحساب.- تحديد الفروق بين مستوى التحصيل والقدرة الكامنة.- تحديد الأخطاء فـي إجراء العمليات الحسابية.- تحديد العوامل العقلية المسهمة في صعوبات تعلم الحساب: نتائج غير ثابتة فـي الجمـع، الطرح، الضرب والقسمة، عدم القدرة على تذكر القوانين والمفاهيم الرياضية، صعوبة في المفاهيم المجردة للوقـت والاتجاه صعوبة تذكر الاحتفاظ بالدرجة عند الألعاب، أخطاء مستمرة عند تذكر الأرقام.وهناك استراتيجيات عدة، يمكن أن تسهم في حل مشكلة الرياضيات لذوي صعوبات التعلم وهي على النحو الآتي:1 - التعليم المبكر للأعداد: حيث يساعد ذلك في بناء اساسيات الرياضيات للطالب ذوي الصعوبات.2 - الانتقال من المحسوس إلى المجرد: بمعني أن يتم تقديم المفهوم الرياضي بشكل حسي للطالب ومن ثم يتم الانتقال إلى المجرد وتتم هذه العملية ضمن ثلاث مراحل:- التدريس الملموس، بحيث يتم استخدام نماذج ملموسة في إجراء العمليات الرياضية.- مرحلة شبه الملموس: وهنا يتم استخدام أشكال حقيقية بدلا من الأشياء الملموسة.-المرحلة المجردة: وهنا يتم تقديم الأعداد مجردة لإجراء العمليات الحسابية.3 - ربط الرياضيات بواقع الطالب: وهنا يتم تمرين الطالب على إجراء بعض العمليات الرياضية أثناء عملية الشراء مثلا.*يسر بدران / ماجستير تربية خاصة