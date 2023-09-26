الثلاثاء 26 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اغتيال بلوغر عراقي شهير ببغداد (فيديو)

نور
نور بي ام قبل وفاته
اغتال مسلح مجهول، ظهر أمس الاثنين، البلوغر العراقي المعروف بـ"نور بي أم"، في منطقة الدوواوي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لـ "العربية/الحدث"، إن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، ما أسفر عن مقتله على الفور وسط العاصمة العراقية.اضافة اعلان


وطوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

إلى ذلك، ظهر مقطع فيديو مؤثر يوثق والدته وهي تصرخ وتودع جثة فلذة كبدها وتنادي "يمه يا وليدي".


لكن هناك صفحة تحمل اسم "Noor_bm" على "فيسبوك" نفت خبر الاغتيال بنشر صورة للبلوغر مع تعليق "واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول".

كما أضافت "زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج .. شعري طوله هيج.. والي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شويه الله يرحمه للمتوفى".

إلا أن عددا من متابعيه أكدوا أن الحساب ليس صحيحاً ولا يتبع البلوغر، مؤكدين أنه تم اغتياله، نقلا عن العربية.

ويعرف "نور بي أم" واسمه الحقيقي محمد نور بأنه بلوغر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
من احتفالات المولد النبوي في العاصمة المصرية القاهرة عام 2019

المولد النبوي: كيف تختلف حوله المذاهب الإسلامية؟

منذ1 ساعة
زوليكا مانديلا.

وفاة حفيدة نيلسون مانديلا في الـ43 بعد صراع مع السرطان

منذ2 ساعة
foodsthatcausebadbreath-page-001-1683044244

كيف تتخلص من رائحة الثوم؟

منذ6 ساعة
google-doodle-lego-bricks-scaled

كيف غيرت غوغل العالم في 25 عاما؟

منذ7 ساعة
GettyImages-1574154948-e1695647511123

تحديث لـ "ChatGPT" للتفاعل مع روبوت الدردشة بالصوت والصورة

منذ7 ساعة
Untitled

هكذا تخطط ميتا لسحب البساط من تيك توك

25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ21 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 