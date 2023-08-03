الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

اكتشاف أضخم مخلوق عرفته الأرض من فجر التاريخ

2023-08-02T200405Z_1039441679_RC2TF2ANFKQ2_RTRMADP_3_PERU-SCIENCE-WHALE
مخلوق يشبه نوعا ما في تكوينه خروف البحر،
وصف علماء، الأربعاء، حفريات كشفوا عنها في بيرو لحوت من نوع (بيروسيتس) العملاق الذي عاش منذ نحو 38 إلى 40 مليون عام خلال الحقبة الفجرية (الإيوسينية)، بأنه مخلوق يشبه نوعا ما في تكوينه خروف البحر وربما تكون كتلته قد تجاوزت كتلة الحوت الأزرق الذي يُعد منذ مدة طويلة أضخم حيوان مسجل في التاريخ.اضافة اعلان

وقدر الباحثون أن حوت بيروسيتس طوله 20 مترا ووزنه يصل إلى 340 طنا، وهي كتلة تتجاوز أي حيوان معروف آخر، بما في ذلك الحوت الأزرق المعاصر وأضخم الديناصورات. ويعني الاسم العلمي بيروسيتس "الحوت البيروفي العملاق".

وقال جيوفاني بيانوتشي, عالم الأحياء القديمة بجامعة بيزا في إيطاليا والمعد الرئيسي للبحث المنشور في دورية (نيتشر) العلمية: "السمة الرئيسية لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم الذي يشير إلى jmh[v كائنات لديها سمات تفوق خيالنا".

ويبلغ تقدير أصغر حجم لبيروسيتس 85 طنا، والمتوسط 180. وبلغ وزن أكبر حوت أزرق معروف نحو 190 طنا، على الرغم من كونه أطول من بيروسيتس، إذ سجل طوله 33.5 متر.

وقدرت دراسات وزن الديناصور أرجنتينوصور (أرجنتينوسوروس) الضخم بنحو 76 طنا. وهو ديناصور آكل للعشب طويل العنق وله أربعة أرجل عاش في الأرجنتين منذ نحو 95 مليون عام وصُنف في دراسة منشورة، في مايو، على أنه أضخم ديناصور على الإطلاق.

واستُخرج الجزء الذي عُثر عليه من الهيكل العظمي لبيروسيتس من صحراء على ساحل جنوب بيرو، وهي منطقة تزخر بحفريات الحيتان، وشمل الهيكل العظمي 13 فقرة وأربعة أضلع وعظمة من الحوض.

وكانت العظام الضخمة للغاية شديدة الكثافة وسليمة. وهذه السمة غير متواجدة في الحوتيات التي تضم الحيتان والدلافين وخنازير البحر، لكنها تتوفر لدى الخيلانيات، وهي مجموعة أخرى من الأحياء المائية وتضم خراف وبقر البحر.

وقُدّرت الكتلة الهيكلية فحسب لحوت بيروسيتس بما بين خمسة وثمانية أطنان، وهي أكبر مرتين على الأقل من الكتلة الهيكلية للحوت الأزرق.

ولم يُعثر على بقايا من الجمجمة أو الأسنان، مما يُصعّب تفسير الحمية الغذائية أو نمط حياة بيروسيتس. ويظن الباحثون أن بيروسيتس عاش مثل الخيلانيات، أي إنه لم يكن مفترسا نشطا، وإنما كان حيوانا يتغذى بالقرب من قاع المياه الساحلية الضحلة.

وقال أوليفييه لامبرت، عالم الأحياء القديمة بالمعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية في بروكسل: "بسبب هيكله العظمي الثقيل، و، على الأغلب، جسده شديد الضخامة، كان هذا الحيوان سباحا بطيئا بشكل قاطع. يبدو هذا لي، عند هذه المرحلة من معرفتنا وإدراكنا، أنه نوع من العمالقة المسالمين، كخروف بحر ضخم الحجم بعض الشيء. لا بد أنه كان حيوانا مهيبا، لكنه ربما لم يكن مخيفا للغاية".

وقال بيانوتشي: "ربما كان آكلا للعشب مثل الخيلانيات، لكن هذه ستكون الحالة الوحيدة بين الحوتيات. ربما تغذى على الرخويات والقشريات في القيعان الرملية مثل الحوت الرمادي المعاصر. أو ربما كان يتغذى على جيف الفقاريات، على غرار بعض أسماك القروش الضخمة المتواجدة حاليا".

وتشير السمات الهيكلية إلى أن بيروسيتس تربطه صلة بباسيلوصور (باسيلوسوروس)، وهو حوت آخر عاش في فجر التاريخ ويماثله في الطول، لكنه أصغر منه حجما. لكن باسيلوصور كان مفترسا نشطا له جسد أكثر خفة وفك قوي وأسنان ضخمة.- رويترز

pizza-5179939_960_720

أمريكي يطلب 5 ملايين دولار تعويضاً عن شطيرة بيتزا! منذ23 ساعة

R

"ميتا" تحظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا منذ23 ساعة

فوائد الفراولة

لعشاق الفراولة.. هذه فوائدها للوقاية من أمراض خطيرة منذ23 ساعة

فكرة جدلية لمكافحة تغير المناخ: مظلة مرتبطة بكويكب فوق الأرض

فكرة جدلية لمكافحة تغير المناخ: مظلة مرتبطة بكويكب فوق الأرض منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
x-logo-beheads-twitter-logo

"إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

منذ1 ساعة
Source-Medium-1024x576-1

غير البالغين ممنوعون من الإنترنت ليلا.. بالقانون الصيني

منذ1 ساعة
2b805d133d

النبوءة تتحقق.. الرئيس الكندي يعلن طلاقه

منذ1 ساعة
20150311_cancerresearch1

خلايا قد تساهم بشفاء مرضى السرطان في مراحلهم الأخيرة

منذ2 ساعة
20230802165531afpp-afp_33qk4tc.h

انفصال رئيس وزراء كندا ترودو عن زوجته صوفي

منذ4 ساعة
طائرة

الطائرة سقطت في الشارع والركاب نجوا.. حادثة مروعة في نيجيريا

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ14 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 