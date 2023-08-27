الإثنين 28 آب 2023
النسخة المطبوعة

اكتشاف تأثير لـ"الشدائد" في الدماغ

تعبيرية
تعبيرية
اتضح لعلماء جامعة نيميغن الهولندية، أن الشدائد والمصائب تغير وظائف الدماغ تغييرا لا رجعة فيه.
وتشير مجلة Nature Neuroscience، إلى أن الباحثين حللوا تفاصيل حياة 169 شخصا شاركوا في هذه الدراسة أعمارهم 25 عاما، وقيموا تأثير العوامل السلبية أو الأحداث في نمو جهازهم العصبي، مثل تدخين الأمهات في أثناء فترة الحمل، والمضاعفات في أثناء الولادة ، وحالات سوء المعاملة والتعرض لحادث ما. وأجرى الباحثون، أول فحص لدماغ المشاركين في عمر 25 عاما والفحص التالي في عمر 33 عاما، واستخدموا التعليم الآلي في تحديد العلاقات المتبادلة، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".اضافة اعلان
وأظهرت النتائج، انتشار التغيرات المورفومترية (الشكل والبعد) في الدماغ مع سمات جزئية محددة مرتبطة بنوع التأثير السلبي الضار. وقد شخصت هذه الحالة لدى 114 شخصا في عمر 33 عاما، وكذلك في مجموعة مستقلة مكونة من 115 شخصا في عمر 22 عاما. ويأمل الباحثون، في أن تساعد هذه النتائج على اكتشاف الاضطرابات النفسية في وقت مبكر، ما سيسمح بعلاج هؤلاء المرضى في المراحل الأولى من المرض بفعالية أعلى.
أي رياضة أفضل مع التقدم بالعمر.. القوة أو الإطالة أو التوازن؟

أي رياضة أفضل مع التقدم بالعمر.. القوة أو الإطالة أو التوازن؟ منذ8 ساعة

يوميات مراهقة بدينة

"يوميات مراهقة بدينة".. رواية ترصد إشكاليات التواصل بين المراهق والأسرة منذ8 ساعة

دولارات

تطبيق لأثرى أثرياء العالم حصرا.. ماذا يقدم؟ منذ16 ساعة

الذكاء الاصطناعي

دراسة: الذكاء الاصطناعي لن يكون سببا في القضاء على الوظائف منذ16 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

"التربية الانفعالية" و"المبالغة بالتأديب".. ممارسات تدمر شخصية الأبناء

منذ8 ساعة
منصة التواصل الاجتماعي "إكس"

بعد تراجع إيراداتها.. "إكس" تطلق مبادرة لجذب الإعلانات

منذ8 ساعة
مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في "التواصل" مع الموتى

"الذكاء الاصطناعي" يدخل مجال مفاوضات الراتب

منذ8 ساعة
مؤسسة عبد الحميد شومان

لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم البريطاني "جدار بينك فلويد"

منذ8 ساعة
السكتة القلبية

السكتة القلبية.. اختلاف في "علامة الخطر" بين الرجال والنساء

منذ8 ساعة
مشاهد من سيرك "فونتانا" - (من المصدر)

سيرك "فونتانا" المائي.. عروض تبهر الصغار والكبار

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ماهو مصير مئات المقاتلين الأردنيين؟

ماهر أبو طير |اليوم

سواليف حصيدة

جهاد المنسي |اليوم

سنة أولى تحديث!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مِكرٍّ مِفر مُقبل مُدبر معا.. ورؤية التحديث

نضال المجالي |اليوم

اقتصاد الشياطين

سميح المعايطة |اليوم

هي حرب معلنة فلماذا الحرج؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات | منذ8 ساعة
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
 