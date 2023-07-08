السبت 08 تموز 2023
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اكتشاف نوع جديد من الضفادع يتميز بفمه الكبير جدا

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اكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الضفادع، يتميز بفمه الكبير جدا.
اكتشف فريق علمي نوعاً جديداً من الضفادع، يتميز بفمه الكبير جدا.

وذكرت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية في البيرو (سيرنانب) أن النوع الجديد من الضفادع يسمى بـ"أوستيوسيفالس فاسكيزي" (Osteocephalus vasquezi)، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، السبت.اضافة اعلان

وجرى اكشاف النوع الجديد من الضفادع في محمية داخل غابة مركزية في البيرو.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن "متنزه ياناشاغا شيميلن الوطني الواقع في منطقة باسكو شهد اكتشافاً علمياً حديثاً يتمثل في العثور على نوع جديد من الضفادع".
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ويتميز هذا النوع من الضفادع بظهر شوكي فيما ينتمي إلى سلالة "أوستيوسيفالس" التي تعيش في المتنزه الطبيعي الواقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز في البيرو، في حوض نهر الأمازون وسط غابة البيرو.
ويتميّز النوع الجديد "ببطن ذي لون كريمي وفم كبير جداً وبقع بنية منتشرة على جلده".
وأوضح العلماء أن الضفدع ينتمي إلى نوع قريب من سلالة "أوستيوسيفالس ميميتيكس" التي تعيش في جبال الأنديز البيروفية ضمن نظام إيكولوجي خاص بالغابات المطيرة الجبلية.
واكتُشف النوع الجديد في مقاطعة أوكسابامبا على ارتفاعات تتراوح بين 1000 و1150 متراً.
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