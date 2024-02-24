السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي

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تيتانيا.. أكبر أقمار كوكب أورانوس

اكتشف علماء فلك 3 أقمار غير معروفة سابقًا في نظامنا الشمسي من بينهم قمرين إضافيين يدوران حول نبتون وآخر حول أورانوس.

وتم رصد الأقمار الصغيرة البعيدة باستخدام تلسكوبات أرضية قوية في هاواي وتشيلي، وأعلن عنها يوم الجمعة مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي.
ويحدد الإحصاء الأخير أن لنبتون 16 قمرًا معروفًا ولأورانوس 28 قمرًا.

ويتمتع أحد أقمار نبتون الجديدة بأطول رحلة مدارية معروفة حتى الآن.

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وقال سكوت شيبارد، عالم الفلك في معهد كارنيغي للعلوم في واشنطن، والذي ساعد في تحقيق هذا الاكتشاف، إن القمر الخارجي الصغير يستغرق حوالي 27 عامًا لإكمال دورة واحدة حول نبتون، الكوكب الجليدي الضخم الأبعد عن الشمس.


من المحتمل أن يكون القمر الجديد الذي يدور حول أورانوس، والذي يقدر قطره بـ5 أميال (8 كيلومترات) فقط، هو أصغر أقمار الكوكب.


وقال: "نعتقد أنه قد يكون هناك العديد من الأقمار الأصغر حجما" التي لم يتم اكتشافها بعد.-(وكالات)

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