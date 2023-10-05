الأردن يشارك بإطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر المتوسط

معتصم الرقاد

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اجتمعت جهود جمعية درب الجبل اللبناني وجمعية درب الأردن واتحاد مسار فلسطين التراثي ومؤسستي أفرات وتيتراكتيس، لإطلاق أول شبكة لدروب المشي حول البحر الأبيض المتوسط في حدث عقد في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي في لبنان.تم إنشاء "شبكة دروب حوض البحر الأبيض المتوسط" بهدف إيجاد أداة مشتركة على المستوى الإقليمي اليورومتوسطي للتعامل مع تحديات إدارة وهيكلة وتعزيز وتنظيم دروب المشي لمسافات طويلة، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية من خلال سياحة المشي.بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، تضم الشبكة مجموعة من 5 شركاء يمثلون 4 دول على الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط هي:الأردن: جمعية درب الأردن.لبنان: جمعية درب الجبل اللبناني.فلسطين: مسار فلسطين التراثي.فرنسا: مؤسستا أفرات وتيتراكتيس.تهدف شبكة دروب حوض البحر الابيض المتوسط إلى توحيد دروب المشي حول ثلاثة مجالات؛ هي: المجال الاقتصادي، من خلال دعم فرص تحقيق الدخل لتمكين المجتمعات المحلية الريفية.المجال البيئي، من خلال تنفيذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي على امتداد الأراضي التي تمر بها المسارات.المجال السياحي، من خلال تعزيز السياحة المستدامة ومبادرات المشي الرائدة حول حوض البحر الأبيض المتوسط.الشركاء هم:مؤسسة أفرات: أفرات هو مركز تدريب سياحي واستشارات، مقره في جبال الألب الفرنسية منذ العام 1965. متخصص في تنمية السياحة المستدامة. تقود أفرات مشاريع عدة في فرنسا وخارجها بدعم من شبكة من الخبراء في السياحة الريفية.جمعية درب الأردن (JTA): هو مسار مشي طويل المدى في الأردن يمتد من أم قيس في الشمال إلى العقبة في الجنوب. يوفر 40 يوما من المشي على مسافة 675 كيلومترا من المسارات، ويمر عبر 75 قرية. يمتد المسار عبر مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية: من التلال المغطاة بالغابات في الشمال، إلى الوادي الوعر والمنحدرات المطلة على وادي الأردن، والصخور الوردية في البترا، والصحارى الرملية والجبال في وادي رم، إلى مياه البحر الأحمر الصافية. يمر مسار الأردن أيضا عبر تاريخ وثقافة الأردن. يتيح لك المشي على الدرب تذوق المأكولات المتنوعة في الأردن، ولقاء السكان المحليين، والنوم في منازل محلية. يمر المسار أيضا من خلال المواقع التاريخية الرئيسية في المنطقة مثل أم قيس وجرش والبتراء.جمعية درب الجبل اللبناني: منذ تأسيسها في العام 2007، تعمل جمعية درب الجبل اللبناني (LMTA) على تطوير وصيانة درب الجبل اللبناني (LMT) ومساراته الفرعية، التي يبلغ مجموعها اليوم أكثر من 600 كيلومتر من شمال لبنان إلى جنوبه.طورت الجمعية برامج في مجالات مختلفة تستهدف التربية البيئية وحماية التراث الطبيعي والثقافي على المسار وفي المناطق المحيطة. كما تهدف برامج الجمعية إلى دعم وتحسين الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية من خلال تطوير شبكة من بيوت الضيافة والمرشدين المحليين.