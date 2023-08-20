الأحد 20 آب 2023
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الأشعة فوق البنفسجية تجعلك تشيخ مبكرا.. هكذا تحمي نفسك

تعبيرية
تعبيرية
 قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية، إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي على العديد من المخاطر الصحية، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة، وتسبب أضرارا ‫بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات سرطان الجلد.اضافة اعلان
‫وأوضحت الرابطة أن الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم ‫الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.
‫ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصت الرابطة بتجنب التعرض للأشعة ‫فوق البنفسجية لا سيما في وقت الظهيرة، نظرا لأنه كلما ارتفعت الشمس في ‫السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.
للوقاية من أشعة الشمس الضارة فوائد لكنها لا تخلو من أضرار قد تصل إلى حد سرطان الجلد.
غطاء للرأس
للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ‫ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من ‫الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة ‫فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر (UV 400).
‫وينبغي أيضا استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة ‫كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال ‫(SPF) لا يقل عن 30.
‫وفي حالة الإصابة بحروق شمس خفيفة، فإنه يمكن علاجها بواسطة الكمادات ‫الباردة، أما حروق ‫الشمس الشديدة، التي تكون مصحوبة بحمى وبثور، فتستلزم استشارة الطبيب.-(الجزيرة نت)
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