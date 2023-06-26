الأضحية.. متبرعون ومبادرات خيرية يتقاسمون العطاء بإسعاد المحتاجين

تغريد السعايدة

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"ضحي وفرحهم، أضحيتك علينا، وكلنا وتوكل.."، دعوات من قبل جمعيات خيرية أهلية تسعى إلى تنظيم عملية ذبح وتوزيع الأضاحي للمواطنين الراغبين بتقديم الأضحية وتوزيعها على المحتاجين، دون تكبد عناء مراحل تلك العملية، وضمان إيصالها إلى محتاجيها.ومنذ أيام، بدأت العديد من الجمعيات والمبادرات الخيرية التطوعية بالإعلان عن نيتها التكفل بجمع التبراعات من قبل الأفراد الراغبين بتقديم الأضحية للمحتاجين، وذلك من خلال التواصل معهم وتقديم كافة التفاصيل الممكنة لهم، وكل ذلك يتم بشكل "تطوعي مجاني من قبل الجمعيات".الكثير من الناس دأبوا حتى هذا الوقت على التواصل بشكل دائم مع "تكية أم علي"، والتي باتت إحدى المؤسسات الخيرية المعروفة التي انتهجت طريقة التكفل بتقديم الأضحية عن كل شخص يقوم بالتنسيق معها، مقابل سعر الأضحية فقط، وتقوم التكية بتوزيعها ضمن آلية محددة تتبع نظامها وسجلاتها الخاصة.وكانت "تكية أم علي"، أطلقت شعار "أضحيتك فيها الخير وحسبتها غير"، ضمن مشروعها لهذا العام، والتي تنوي من خلاله استهداف أكبر عدد من موكلي الأضاحي للمساهمة في توفير لحوم الأضاحي إلى 20 ألف أسرة محتاجة ومعتمدة لدى التكية في جميع محافظات المملكة، وفق تصريحاتها الصحفية العام الحالي.وتسلط الحملة الضوء، على الدور الذي تلعبه التكية في عملية توزيع الأضاحي، حيث تقوم باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام، ووفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية، ويبلغ إجمالي وزن الأضحية 45 كيلوغرامًا قائمًا و18 كيلوغرامًا صافيًا، وتؤدى خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أستراليا والأردن.وبعنوان "ضحي وفرحهم"، شاركت جمعية باب الخير روادها حملتها لعيد الأضحى للعام الحالي، والتي تعتبر إحدى الطرق المبهجة للعائلات، وذلك من خلال التكفل بعمليتي الذبح والتوزيع، ومن ثم تخصيص كمية مناسبة للعائلة حسب عدد أفرادها، ومن ثم إضافتها إلى مجموعة من المواد الغذائية التي تصلح لإعداد طبق المنسف خلال أيام العيد.بدورها تقول المنسقة لعدد من المشاريع الخيرية في جمعية باب الخير ياسمين الكفراوي: "إن الجمعية اعتادت على اتباع العديد من الطرق التي تسعى من خلالها إلى بث الفرحة والسعادة في نفوس العائلات والأطفال، وذلك من خلال ابتكار طرق جديدة لتقديم المساعدة والعون لهم، وخاصة خلال أيام العيد ومواسم الفرح، ليكون توزيع الأضحية وتقسيمها أفضل في هذا العيد".ويتم التنسيق ما بين الشخص الراغب بتقديم الأصحية بالتعاون مع فريق الجمعية القائم على هذه العملية، ومن ثم تحديد المبلغ الذي يرغب بدفعه للأضحية والتكفل بكافة إجراءاتها من خلال جمعية باب الخير، حيث تم تحديد أكثر الفئات المحتاجة للتبرع وهم "الأيتام، الفقراء والمحتاجين، أبناء السبيل، وعمال الوطن، أبناء المساجد، ومرضى السرطان"، كما تمنح الجمعية العائلة التي توكلها بذبح وتوزيع الأضحية من الحصول على "حصتها" في حال رغبوا في ذلك.ومن الجمعيات الأخرى التي أعلنت عن نيتها الاستمرار في مشروع تقديم الأضاحي خلال عيد الأضحى، جمعية "تآلف الخير"، وبينت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الدعوة إلى "وكلنا وتوكل وعيدك بأضحيتك مع تآلف الخير اجعلها هديتك للمحتاجين".وبين القائمون على الحملة في الجمعية، أن عملية استقبال الأضاحي للذبح، مستمرة في حملة عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير حتى ثاني أيام العيد، في محاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في المناطق الأقل حظاً.المسؤول في جمعية بسمة الحياة الخيرية يحي أبو دياب يتحدث كذلك، عن مشاريع الجمعية خلال هذه الفترة، وفيما يتعلق بالأضحيات تحديداً، يقول:"إن مشروع الأضاحي يعتبر مشروعا موسميا لدينا في الجمعية، ونقوم به بشكل دوري قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، ولدينا الكثير من المشاريع السابقة الناجحة في هذا المجال، وخبرة يمكننا من خلالها مساعدة من ينوي الأضحية، ومن يحصل على حصته منها من العائلات المحتاجة".ويبين أبو دياب، أن الموضوع يخضع لآلية عمل يجب علينا اتباعها، لضمان نجاح الموسم الخيري، كما يريد فاعلو الخير والعائلات المستفيدة، إذ نشهد زيادة في عدد الراغبين في تقديم الأضحية، منذ أسابيع، ومع حلول العشرة الأوائل ذي الحجة، بدأت الناس بالتواصل مع الجمعية بهدف تكفيلهم بأمور "ذبح وتوزيع الأضحية ضمن الشرع".كما يتحدث أبو ديابن عن المشاريع الخاصة بالجمعية التي تقوم بشراء الأضاحي وتوزيعها حسب قوائم المنتفعين لديها من الأسر المحتاجة وفي مختلف محافظات المملكة، خاصة وأن هناك العديد من العائلات المسجلة المنتفعة من مشروع حفظ النعمة الذي تقوم به الجمعية، وهو توزيع الأكل القابل للاستهلاك والفائض عن حاجة كبرى الفنادق في المملكة، وتوزيعها بطريقة مناسبة على المئات من العائلات المحتاجة، والتي يتجاوز عددها الآن الألف أسرة، عدا عن الحالات الطارئة والمستعجلة.ونظرا لخصوصية عيد الأضحى وتوزيع الأضاحي فيه، يقول أبو دياب: "إن هناك انسيابية في التعامل والتوزيع، وذلك لإتاحة المجال لأكبر عدد ممكن من العائلات للحصول على حصصهم من الأضاحي، التي لها نكهة خاصة بالتزامن مع عيد الأضحى، ومحاولة تعميم الفرح في بيوت المحتاجين، لذلك يتم اعتماد طريقة الذبح والتقطيع والتوزيع المباشر على عدد كبير منهم، وبشكل عادل وللجميع.كما تعمد الكثير من الجمعيات، وبخاصة الكبيرة منها وذات الامتداد الكبير، على توفير فرصة توزيع الأضاحي على عائلات محتاجة خارج وداخل الأردن، وذلك من خلال توفير خدمة الدفع فقط للمتبرع، والتكفل بشراء الأضاحي في مناطق العوز خارج الأردن، وتوزيعها ضمن آلية معينة، وتوثيقها في كثير من الأحيان لضمان حق "المتبرع"، بالحصول على الأجر والثواب المضاعف لتوزيع التبرعات في "مناطق النزاع أحياناً".