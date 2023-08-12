الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأمان في العلاقات طوق نجاة يحمي من الخسائر

تعبيرية
تعبيرية
 الأمان ذلك الشعور الذي يبقي العلاقات حية ومستمرة لا تخشى الخسائر أو الهزائم، هو طوق النجاة به تسكن الأرواح وتطمئن وتبقى الثقة سيدة الموقف، فالعلاقات لا تقاس بالحب بقدر ما تقاس بالأمان.اضافة اعلان
الحب يزداد وينقص أحيانا، أما الأمان فهو شعور دائم أن تستأمن من ترى فيه الملجأ والدرع  الآمن على عيوبك وزلاتك حتى تلك الأشياء التي تخاف قولها لنفسك هؤلاء الأشخاص يحيطون بجدار القلب يتقنون الاحتواء جيدا وجودهم أمان. ومعهم تتلاشى كل العداوات ومهما حدث يحتفظون بأماكنهم دون خوف من أن يكونوا سببا في خيبة أو طعنة ظهر.
الأمان أولا ومن ثم تأتي كل المشاعر، هذا ما تؤمن به بسمة من خلال تجربتها مع الحياة، تقول: لا شيء يعادل إحساسك بأنك آمن، وكل من حولك يخافون عليك أكثر من خوفهم على أنفسهم، ولا شيء بإمكانه أن يعوض إنسانا خذل بموضع طمأنينة، مبينة أن أصعب شعور أن تشعر بالغربة تجاه قلوب كانت بمثابة وطن يوما ما.
بسمة في كل علاقاتها تبذل كل طاقتها لتكون الأمان لمن فقد الأمان، هي مع من تحب الحضن لأوجاعهم واليد التي تضمد كل الجروح العالقة بالذاكرة، بسمة استطاعت أن تكون ملاذا حقيقيا لكل من يفتقد الأمان ويبحث عنه استطاعت أن تكون كتفا لكل المتعبين فاستحقت أشخاصا يعرفون قيمتها ويقدرون أنها لن تتكرر أبدا في الحياة وأن السبيل للحفاظ عليها هو أن يكونوا أمناء عليها.. 
ولا يختلف عنها باسل الذي يرى في الأمان حياة أخرى تملؤها الثقة، فالأمان يعطي للأطراف جميعهم شرعية الاختلاف والمصارحة دون أي حساسية، يقول: العلاقات بمسمياتها المختلفة تحتاج لقلوب أمينة وصادقة لا تنسف المحبة بسبب خطأ عابر.. مشيرا إلى أن الأشخاص في حياته ينتقيهم بعناية وهذا ما يجعله اليوم محميا من الخسارات يقرب إليه كل من يتقبله بعيوبه ويجد له الأعذار. 
الأمناء حقا وفق باسل، هم الذين يرممون الشروخ في داخلك ويؤمنون بك كل مرة كما لو أنها المرة الأولى هؤلاء يحتضنون تعبك ويفهمون صمتك ورغم ندرة هؤلاء الأشخاص إلا أنهم موجودون. 
ومن جهته يبين اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، أن الأمان بكل أشكاله حاجة ضرورية ليستطيع أن يعيش الإنسان ويستمر في الحياة والأمان بحد ذاته حياة يعين الأشخاص على بناء علاقات إنسانية قوية وثابتة لا تنهزم أمام أقل اختبار بل على العكس تقوى بالأزمات.  
ووجود الأمان يسمح للشخص بأن يحلم ويفصح عن نفسه بكل صراحة دون خوف من أن يخذل أو يخيب ظنه بمن يحبهم. مشيرا إلى أن الأمان نقيضه الخوف الذي يقتل كل شيء ويمنع الإنسان من أن يكون قريبا من الناس بغض النظر عن نوع العلاقة. 
ومن المخاوف التي تزعزع الأمان النفسي الخوف من المرض، الخوف من الفقر، الخوف من الوحدة، وهي كلها تعتبر عدوا للسكينة.
وبحسب مطارنة فإن مسؤولية توفير الأمان النفسي تقع على عاتق الأسرة أولا حينما يشعر الفرد داخلها بالطمأنينة نتيجة التماسك فضمة الطفل بين يدي أمه تمنحه أمان العالم وصوت الوالد في البيت أمان. وللأمان أوجه أخرى كالأمان الاجتماعي والذي يتحقق بتراحم أبناء المجتمع وتكافلهم وتقبلهم لبعضهم بعضا، وأيضا الأمان المادي وهذا يتوفر بالعمل والجد والسعي. 
وترى خبيرة علم الاجتماع  فاديا إبراهيم، أن الشعور بالأمان عنصر مهم في الحياة والعلاقات الإنسانية. فالأمان هو الشعور بالثقة والراحة والاطمئنان الذي يعزز من استقرار العلاقات والصحة العقلية والعاطفية للأفراد. وعنصر الأمان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نوعية الحياة والتواصل الاجتماعي، حيث يسمح للأفراد بالتعبير بحرية والتفاعل بدون خوف من الحكم أو الانتقاد. 
وتضيف، يسهم الشعور بالأمان في بناء علاقات قوية ومستدامة بين الناس ويجعلهم أكثر استعدادًا لتقديم الدعم والمساعدة لبعضهم البعض. إذ ينعكس الأمان إيجابيا على علاقاتنا بالعديد من الطرق، فهو يبني ثقة بين الأفراد ويجعلهم يشعرون بالراحة والاستقرار، ويساعد أيضا على التواصل الصادق والمفتوح، ويساهم في تقديم الدعم العاطفي والمعنوي. كما يسهم في تقليل التوتر والصراعات، وبالتالي يعزز من جودة العلاقات الإنسانية بشكل عام. 
وتوفير الأمان في أي علاقة، سواء كانت عاطفية أو اجتماعية أو عملية، يساهم في حماية الأطراف من الخسارات. وفق ابراهيم، فعندما يشعر الأفراد بالأمان، يكونون أكثر عرضة لتبادل الثقة والصدق، مما يقلل من فرص وقوع سلوكيات غير لائقة أو تصرفات خاطئة. 
كما يساعد الأمان على بناء علاقات صحية ومستدامة ويسهم في تقليل المخاطر المحتملة للفشل أو الانهيار. إذا كان هناك احترام ودعم وتفاهم داخل العلاقة، فإنه يكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات والصعوبات والخسائر بطريقة بنّاءة وإيجابية. 
ويسمح للعلاقات بالتفاعل بشكل رحب في النقاش. عندما يشعر الأفراد بالأمان في العلاقة، يكونون أكثر استعدادًا للتحدث بصراحة وفتح النقاش حول القضايا المختلفة. والشعور بالثقة والراحة يجعل الأفراد يتحدثون بصراحة عن آرائهم ومشاعرهم دون الخوف من الانتقاد أو الردود العنيفة. وهذا يسمح بتبادل الآراء والأفكار بشكل بناء ومنطقي، وقد يساهم في تحسين التواصل وحل المشكلات بشكل مثمر. 
وتوضح، النقاشات الصحية والمفتوحة يمكن أن تؤدي إلى فهم أفضل لاحتياجات الطرف الآخر وتعزز من قوة العلاقة وتحميها من التوترات الزائدة. والثقة هي جزء مهم من الأمان. عندما تكون هناك ثقة بين الأفراد في العلاقة، يتم بناء أساس قوي للأمان. 
وتؤكد، الثقة تعني الاعتماد على الآخرين والاطمئنان إلى أنهم سيراعون بحقوقنا وسيكونون داعمين لنا في الأوقات الصعبة. وعندما تكون العلاقة مبنية على الثقة والأمان، يكون من الممكن التفاعل بشكل رحب وهادئ حتى في حالة وجود خلافات. 
وتكمل، الثقة تساعد في تجنب الردود العنيفة والحساسية الزائدة عند الخلافات. الثقة والأمان يمكن أن تعملان معا لخلق بيئة إيجابية ومؤاتية للتفاعل الصحيح والمثمر في جميع جوانب العلاقة. وعندما يكون هناك شعور بالأمان في العلاقة. والثقة والأمان يعطيان الثقة بأن الشريك في العلاقة ملتزم ومتواجد بجانبك، وأن العلاقة قوية ومستدامة. وتختم ابراهيم، فعندما يكون الأمان موجودًا، يصبح الشعور بالثقة أكثر قوة واستقرارًا. لا يتوجب عليك الترقب أو الشعور بالقلق بشأن مستقبل العلاقة لأنك تعلم أن الطرف الآخر يبادلك نفس الثقة والأمان. فالأمان والثقة هما أساسًا لبناء علاقات صحية ومستدامة تستمر على المدى الطويل. هما يسمحان لك بأن تشعر بالاطمئنان والاستقرار في العلاقة وتتفاعل بصورة صحية ومفتوحة مع الطرف الآخر. 
والاطمئنان يعزز السعادة والراحة في العلاقة، ويساهم في بناء رابطة قوية بين الأفراد ويجعلهم أكثر قدرة على التعاطف والتفاهم. لذلك، الاطمئنان هو أحد العوامل الأساسية التي تساهم في استقرار واستمرارية العلاقات الناجحة.
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