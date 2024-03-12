الإنتاجية تزيد في رمضان.. دراسة كويتية

تسعى العديد من الدراسات العلمية لاستكشاف أثر الصوم على إنتاجية الموظفين خلال شهر رمضان، وخاصة مع تغيير ساعات العمل وتخفيضها في بعض المؤسسات.

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ويبدو أن هناك اعتقاداً سائداً بأن الصوم قد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية، إما من حيث الكم أو الكيفية.

ومع ذلك، يظل السؤال الرئيسي الذي حاول الباحثون الإجابة عنه هو: كيف يؤثر الصوم على الإنتاجية؟ وما هي أفضل الممارسات والسياسات التنظيمية المرتبطة بشهر الصيام التي يمكن أن تحافظ على الإنتاجية كالمعتاد؟



رغم الاعتقاد الشائع بأن الصوم يؤدي إلى انخفاض الطاقة وبالتالي انخفاض الإنتاجية، إلا أن البحوث تشير إلى العكس. دراسة أجراها باحثون كويتيون بعنوان "تأثير الصوم على الإنتاجية والرفاهية في مكان العمل" في يناير 2024، أظهرت أن الصوم لا يؤثر بشكل كبير على الإنتاجية، بل يتعلق الأمر بتنظيم العمل وتوزيع الوقت.



وفي دراستهم، أوضح الباحثون بعض الطرق لتحسين ظروف العمل لتحقيق نتائج إيجابية، استناداً إلى ممارسات وسياسات تنظيمية مرتبطة بالإنتاجية. أكدوا أن الصوم ذاته لا يؤثر بشكل كبير على الأداء، بل تلك هي مجموعة من العوامل الأخرى مثل التوقف المفاجئ عن تناول المنبهات.



وبناءً على دراستهم، لم يؤثر الصوم سلبًا على الصحة العامة للمشاركين، ولاحظوا تأثيرًا طفيفًا على التركيز أثناء العمل، ولكنه لم يصل إلى حد القلق بشأن ارتكاب الأخطاء.



تؤكد هذه النتائج دراسات أخرى التي تشير إلى أن الصوم بحد ذاته لا يؤثر على الأداء، ولكن مجموعة من العوامل الأخرى المرتبطة بشهر رمضان قد تؤدي إلى تغير في الإنتاج والأداء.- وكالات

