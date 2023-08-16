الأربعاء 16 آب 2023
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الابتسامة تعود للشيف بوراك بعد الصلح مع والده

الشيف بوراك ووالده
الشيف بوراك ووالده
شهدت الفترة الماضية موجة تعاطف كبيرة مع الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، إثر خلاف اتهم فيه والده بالاحتيال والاستيلاء على أحد مطاعمه.
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لكن يبدو أن الخلاف الذي دب بين بوراك ووالده قد انتهى، إذ شارك رجل أعمال يمني يدعى حامد المقطري مقطع فيديو حديث يوثّق لحظات المصالحة بين الاثنين.
وفي الفيديو، أثنى والد بوراك على حامد المقطري، حيث قال: "حامد هو واحد من الأشخاص الطيبين، وهو صديقنا منذ ما يقرب من عشرين عاماً".

وأبدى الشيف بوراك سعادته في الفيديو ولم يعلق كلامياً واكتفى بالابتسامة وإظهار التحية للمتابعين بيده.

وفي 20 يوليو/حزيران الماضي، أقام بوراك دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال، بسبب بيع والده فرع مطعمه الناجح في إسطنبول دون علمه أو موافقته لرجل أعمال أجنبي.

وأثار هذا الأمر توترًا جديدًا في العلاقة بين الأب وابنه، حيث أنكر الأب في بادئ الأمر بيع المطعم، لكن تبين لاحقًاً أنه باعه بالفعل.

وأكد بوراك في أكثر من مناسبة أن مطعمه الوحيد في إسطنبول يقع في منطقة وادي إسطنبول، حيث حذّر عدة مرات من اللصوص الذين يحاولون استغلال اسمه وصورته.

وعبّر بوراك حينها عن خيبة أمله بوالده الذي كان يعتبره قدوة في حياته، كما طالب المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

وأكد والد الشيف الذي اشتهر بموهبته المميزة في فنون الطهي أنه كان يواجه أزمة مالية ووجد الحل في بيع المحل لإنقاذ مصالحه الشخصية، واعتذر بعد أن أقر بخطئه في الأذى الذي لحق بابنه. -وكالات

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