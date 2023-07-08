الالتفات لميول واهتمامات الطفل بالعطلة يعزز مهاراته ويطور من شخصيته

ديمة محبوبة

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في الوقت الذي تعد فيه العطلة الصيفية فرصة للاستمتاع واكتشاف كل ما هو جديد وتنمية المهارات بطرق ممتعة ومبتكرة وذات فائدة؛ فإن من الأهمية بمكان الالتفات لميول الأطفال وهواياتهم والعمل على تحقيقها وتنميتها بالقدر المستطاع، حيث يعزز ذلك ثقتهم بأنفسهم واتباع شغفهم.توفر العطلة الصيفية مساحة للأطفال لتجديد الطاقة، بعد عام دراسي طويل، وفرصة لتعزيز الصحة العقلية والجسدية، وتتنوع الاهتمامات ما بين الرياضة والفن والموسيقى والرسم والذكاء الاصطناعي والعلوم والقراءة وغيرها من المجالات التي توسع من مداركهم ومهاراتهم الفردية وكل ما من شأنه أن يفتح أبواب الاستكشاف بأنشطة تحدث التغيير وتكسر الروتين اليومي. حيث الأندية الصيفية لتكون مصدرا للسعادة والترفيه والتعلم.الطفل علاء سلامة (12 عاما) في كل عطلة صيفية يلجأ والداه لتسجيله في ناد صيفي يقع على مقربة من المنزل. في البداية، يشعر علاء بالاندفاع والسرور، ويستمتع بالتفاعل مع أنشطة النادي. ولكن بعد مرور يوم أو يومين، يشعر بالملل، ويطالب والداه أن يبقى بالمنزل برفقة شقيقه لمشاهدة التلفزيون أو اللعب على الآيباد مع الأصدقاء.بدأت والدة علاء تلتفت لسلوك طفلها، وملله الشديد من الأندية ورغبته الشديدة في استكشاف كل ما هو جديد من حوله لتحقيق تطلعاته المتنوعة والمتغيرة، لذلك بدأت بالبحث عن مكان يوفر فرصة له للاستفادة وتحقيق شغفه واهتمامه وتجعله أيضا يشعر بالسعادة والتحفيز في كل لحظة من هذه العطلة الصيفية المليئة بالتجارب.لذلك، تنصح والدة علاء، الأهل بترك مساحة من حرية اختيار الطفل للنشاط الذي يرغب فيه، ليكون بمثابة فرصة لاكتشاف اهتماماته وتنمية مواهبه، والابتعاد عن فرض نشاطات عليه لا يميل لها ولا تثير اهتمامه.اختصاصيون في التربية وعلم النفس بينوا أن النشاطات الرياضية والترفيهية تشكل جزءا مهما في حياة الأطفال، ولها تأثيرا مشتركا يلمسه الأهل والأبناء. وفي هذا السياق، تشير الخبيرة التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني إلى أن الأهل يسعون جاهدين لاستثمار وقت أبنائهم في أنشطة ترفيهية أو رياضية، بهدف تحقيق الفائدة وإبعادهم عن الأجهزة الإلكترونية، وتنمية نشاطهم البدني والعقلي.ومع ذلك، تشدد الكيلاني على أهمية الانتباه لتفضيلات الأطفال بتلك الأنشطة، فقد يكره الطفل أحيانا بعض الأنشطة ولا يجد نفسه مستمتعا بها. ولذلك، يجب على الأهل أن يستمعوا إليه ويشاركوه في النشاطات التي يحبها، بدلا من إجباره على ممارسة أنشطة لا يميل لها، مبينة أن النتيجة ستكون أفضل عبر الاستمتاع بتجارب جديدة وممتعة.ويشير الخبير التربوي الدكتور محمد أبو السعود إلى أن كثير من الأهالي يغفلون عن الالتفات لرغبات الأبناء وما يميلون لجعل النشاطات أكثر متعة، لذلك عليهم أخذ ارائهم بشأن النشاط الذي يرغبون فيه، وإذا تبين للأهل أن هذا النشاط لا يلبي تطلعات الطفل، فيجب البحث عن نشاطات اخرى يكتشف من خلالها ذاته وتدعم تطويره الشخصي والاجتماعي، أو يتم الحوار معه بمواصلة النشاط الاعتيادي في هذه العطلة، ولكن في المرة المقبلة ستكون لديه الفرصة باختيارات أخرى يرغب فيها.من المهم التأكيد على أهمية الحوار مع الطفل في جميع جوانب الحياة، فمن الممكن أن يكون هناك من يفضل الألعاب البدنية، بينما يستمتع آخرون بكرة القدم، كرة السلة، التايكواندو أو الجري. حيث يكون هذا النشاط هو المحفز الرئيسي بالنسبة لهم، وينتظرونه بفارغ الصبر.وهناك أطفال آخرون يهوون الرسم والطبخ، وإذا كانت الأنشطة الصيفية تركز على تطوير تلك المهارات والمواهب، فسيكون الطفل أكثر استعدادا للمشاركة والتفاعل واستثمار الوقت في نشاط مفيد ومثمر. كل ذلك يراعي اهتماماتهم بالأنشطة التي يحبونها ويعزيز شعورهم بالسعادة والرضا واستكشاف مواهبهم وتحقيق توازن مثالي بين الترفيه والتعلم.ويؤكد أبو السعود أن النشاط البدني يساهم في تقوية عظام الأطفال وعضلاتهم، ويحسن صحة القلوب والأوعية الدموية، والحفاظ على وزن صحي. بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين العقلية في تحسين المزاج وتقليل التوتر، والنوم بشكل أفضل.كما يمكن لهذه الأنشطة أن تعزز احترام الذات والثقة في النفس لدى الأطفال، وتطوير المهارات الاجتماعية من خلال التفاعل مع الآخرين والعمل الجماعي والتواصل، وتكوين صداقات جديدة واستكشاف اهتماماتهم وتعزيز الذاكرة وحل المشكلات.ويلفت إلى أهمية أن يجد الأطفال نشاطا يستمتعون به، فعندما يكون الأطفال نشطين، فإنهم يكونون أكثر صحة وسعادة ونجاحا في المدرسة.ووفق اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، فإن الأطفال بطبعهم يرغبون في اللعب والترفيه. ويكون ذلك أكثر فاعلية اذا كانوا متحمسين ومتعلقين بالنشاط. ويؤثر عليهم إيجابيًا ويطور من مهاراتهم ويكون النشاط جزءا من حياتهم اليومية.ويضيف؛ عندما يتمكن الأطفال من اختيار أنشطتهم، فإن ذلك يعني زيادة المتعة والثقة في قدراتهم على اتخاذ القرارات.ويشدد على أنه إذا لم يكن النشاط ممتعا، فإن الطفل قد يفقد الاهتمام به ولا يلتزم به. وينصح الأهالي بوضع أهداف صغيرة للاطفال وانتظار تحقيقها عبر العطلة الصيفية التي تمتد لأكثر من شهرين.