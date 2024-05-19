"البرج الأبيض" في الأردن . . محطة بريد الحمام الزاجل الأشهر في الشرق الأوسط

ساهر قدارة

يقع "البرج الأبيض" على بعد 15 كم جنوب غرب بلدة وادي السير في عمان، ويعتبر أحد أهم محطات الحمام الزاجل التاريخية في منطقة حوض البحر المتوسط وهو عبارة عن مغارة كبيرة مرتفعة السقف وتتكون من غرفتين وتقع في منتصف جبل متوسط الارتفاع تقود لمدخله طريق ضيقة قصيرة بدرجات عدة.

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أكثر من ألفي كوة مثلثة الشكل وعلى ثلاث طوابق يحتويها البرج .. لا يراها إلا من يدخل الكهف



يرى البعض أنها استخدمت في وقت ما كصيدلية ويروي آخرون أنها مثلثات خصصت لحفظ رفات الموتى، أو برجا للحمام الزاجل وهذا ما يرجحه أصحاب الإختصاص، وتبينه تفاصيل المكان من الداخل.



يعد الموقع أحد مراكز البريد الهامة التي كانت في العهدين الأيوبي والمملوكي

كانت محطات البريد موزعه على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مناطق الدولة وكان بين هذه المراكز التي تمتد بين الكرك ودمشق عدة محطات من بينها البرج الأبيض.



ورغم أهمية هذا المكان وتميزه إلا أنه يفتقر للخدمات المهمة لأي موقع سياحي.

